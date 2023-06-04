4 مطارات رئيسية جاهزة لاستقبال الحجاج

أكد رئيس هيئة الطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج جاهزية 4 مطارات لاستقبال الحجاج، متوقعًا استقبال أكثر مليون و800 ألف حاج.

جاء ذلك خلال تفقده مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، حيث يتوقع أن يستقبل المطار حوالي 750 ألف حاج منهم حوالي 100 ألف عن طريق مبادرة طريق مكة.

وأضاف الدعيلج لـ “قناة الإخبارية” أن جميع الاستعدادات ميسرة من قبل جميع الجهات العاملة الأمنية والجوازات وغيرها، لافتًا إلى أنه سيتم استقبال الحجاج من خارج السعودية من خلال 4 مطارات رئيسية، وعلى رأسها مطار الملك عبدالعزيز الذي سيستقبل الحصة الأكبر بحدود المليون و100 ألف حاج منهم حوالي 150 ألف حاج من خلال طريق مكة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في ينبع، ومطار الطائف.

وأكد الدعيلج استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج لهذا العام.