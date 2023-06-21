Icon

وزير الحرس الوطني يقف على جاهزية القوات المشاركة في الحج Icon 911: الرد على المكالمات آليًّا خلال ثانيتين Icon 41 قتيلًا في هندوراس بسبب اشتباك بسجن النساء في الهند Icon توقعات برياح وأتربة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة Icon السيناريوهات المحتملة لأسباب حادث الغواصة بموقع حطام تيتانيك Icon تأثير فضيحة نجل بايدن على حظوظ والده بانتخابات الرئاسة Icon سعود كاتب: ضعف الفضول في الإعلام يخلق جيلًا ضعيف الأداء والتأثير Icon رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا 34% Icon السديس: مستمرون في تطوير كليتي ومعهدي الحرمين الشريفين وتوسيع القبول فيهما Icon الأطعمة المعالجة يجب التحذير منها كالتبغ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
السلطات تعمل على تحديد هوية الجثث

41 قتيلًا في هندوراس بسبب اشتباك بسجن النساء في الهند

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٥ صباحاً
41 قتيلًا في هندوراس بسبب اشتباك بسجن النساء في الهند
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وقع اشتباك بين عصابات متناحرة خلّف 41 قتيلًا على الاقل أمس الثلاثاء في سجن للنساء قرب العاصمة الهندوراسية، وفقًا لما أعلنته الشرطة الهندية.

قد يهمّك أيضاً
الصحة تودّع كورونا بحملة مع السلامة

الصحة تودّع كورونا بحملة مع السلامة

السماح بسفر السعوديين إلى الخارج دون اشتراط التحصين بلقاح كورونا

السماح بسفر السعوديين إلى الخارج دون اشتراط التحصين بلقاح كورونا

41 شخصًا قتلوا في الهند

وكشف المتحدث باسم الشرطة أدغاردو باراهونا، أن “41 شخصًا قتلوا” على الأقل في سجن النساء الواقع على بعد 25 كيلومترًا شمال العاصمة تيغوسيغالبا، وفقًا لوكالة فرانس برس.

واكتشفت السلطات الهندوراسية 25 جثة محترقة في سجن سينترو فمينينو دي أدابتاسيون سوشيال للنساء في الهند، وفقًا للمتحدث باسم مكتب المدعي العام، وذلك الثلاثاء بعد تقارير عن اندلاع أعمال شغب في السجن، وفقًا لوكالة رويترز.

وأكد المتحدث يوري مورا بأن السلطات في الهند، تعمل على تحديد هوية الجثث، في ظل تقارير وسائل الإعلام المحلية عن اندلاع أعمال شغب في السجن الذي يقع على بعد حوالي 20 كيلومترًا من العاصمة تيغوسيغالبا.

وتعاني هندوراس من تاريخ حافل بالحوادث القاتلة في السجون بالهند، حيث أفادت التقارير بمقتل 18 سجينًا في معركة عصابات في سجن في عام 2019، ومقتل أكثر من 350 شخصًا في حريق في عام 2012.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم