41 قتيلًا في هندوراس بسبب اشتباك بسجن النساء في الهند

وقع اشتباك بين عصابات متناحرة خلّف 41 قتيلًا على الاقل أمس الثلاثاء في سجن للنساء قرب العاصمة الهندوراسية، وفقًا لما أعلنته الشرطة الهندية.

41 شخصًا قتلوا في الهند

وكشف المتحدث باسم الشرطة أدغاردو باراهونا، أن “41 شخصًا قتلوا” على الأقل في سجن النساء الواقع على بعد 25 كيلومترًا شمال العاصمة تيغوسيغالبا، وفقًا لوكالة فرانس برس.

واكتشفت السلطات الهندوراسية 25 جثة محترقة في سجن سينترو فمينينو دي أدابتاسيون سوشيال للنساء في الهند، وفقًا للمتحدث باسم مكتب المدعي العام، وذلك الثلاثاء بعد تقارير عن اندلاع أعمال شغب في السجن، وفقًا لوكالة رويترز.

وأكد المتحدث يوري مورا بأن السلطات في الهند، تعمل على تحديد هوية الجثث، في ظل تقارير وسائل الإعلام المحلية عن اندلاع أعمال شغب في السجن الذي يقع على بعد حوالي 20 كيلومترًا من العاصمة تيغوسيغالبا.

وتعاني هندوراس من تاريخ حافل بالحوادث القاتلة في السجون بالهند، حيث أفادت التقارير بمقتل 18 سجينًا في معركة عصابات في سجن في عام 2019، ومقتل أكثر من 350 شخصًا في حريق في عام 2012.