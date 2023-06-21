وزير الحرس الوطني يقف على جاهزية القوات المشاركة في الحج 911: الرد على المكالمات آليًّا خلال ثانيتين 41 قتيلًا في هندوراس بسبب اشتباك بسجن النساء في الهند توقعات برياح وأتربة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة السيناريوهات المحتملة لأسباب حادث الغواصة بموقع حطام تيتانيك تأثير فضيحة نجل بايدن على حظوظ والده بانتخابات الرئاسة سعود كاتب: ضعف الفضول في الإعلام يخلق جيلًا ضعيف الأداء والتأثير رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا 34% السديس: مستمرون في تطوير كليتي ومعهدي الحرمين الشريفين وتوسيع القبول فيهما الأطعمة المعالجة يجب التحذير منها كالتبغ
وقع اشتباك بين عصابات متناحرة خلّف 41 قتيلًا على الاقل أمس الثلاثاء في سجن للنساء قرب العاصمة الهندوراسية، وفقًا لما أعلنته الشرطة الهندية.
وكشف المتحدث باسم الشرطة أدغاردو باراهونا، أن “41 شخصًا قتلوا” على الأقل في سجن النساء الواقع على بعد 25 كيلومترًا شمال العاصمة تيغوسيغالبا، وفقًا لوكالة فرانس برس.
واكتشفت السلطات الهندوراسية 25 جثة محترقة في سجن سينترو فمينينو دي أدابتاسيون سوشيال للنساء في الهند، وفقًا للمتحدث باسم مكتب المدعي العام، وذلك الثلاثاء بعد تقارير عن اندلاع أعمال شغب في السجن، وفقًا لوكالة رويترز.
وأكد المتحدث يوري مورا بأن السلطات في الهند، تعمل على تحديد هوية الجثث، في ظل تقارير وسائل الإعلام المحلية عن اندلاع أعمال شغب في السجن الذي يقع على بعد حوالي 20 كيلومترًا من العاصمة تيغوسيغالبا.
وتعاني هندوراس من تاريخ حافل بالحوادث القاتلة في السجون بالهند، حيث أفادت التقارير بمقتل 18 سجينًا في معركة عصابات في سجن في عام 2019، ومقتل أكثر من 350 شخصًا في حريق في عام 2012.