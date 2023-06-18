45 مليون يورو تقرب نيمار من الهلال

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لايزال نادي الهلال مهتمًا بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقالت شبكة CBS SPORT الأمريكية إن النجم البرازيلي مطلوب وبقوة في دوري روشن، حيث تواجد ممثلو الهلال في العاصمة الفرنسية باريس أول أمس الجمعة لتقديم عرض له، والتفكير في التعاقد معه في الموسم المقبل.
وأضافت القناة الأمريكية أن أزرق الرياض مستعد لدفع 45 مليون يورو لنادي باريس سان جيرمان من أجل إتمام الصفقة.
ويلعب النجم البرازيلي مع باريس سان جيرمان منذ عام 2017 قادمًا من صفوف فريق برشلونة الإسباني.
ويسعى الهلال لتعويض عدم إتمام صفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي بالتعاقد مع لاعب آخر من العيار الثقيل مثل اللاعب البرازيلي.