49 موقعًا للرد على استفسارات ضيوف الرحمن

تقدم وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية في رئاسة الحرمين الشريفين، من خلال الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، خدمات عديدة للإجابة عن أسئلة ضيوف الرحمن، سعيًا لتوعيتهم وإرشادهم وتوضيح الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة والزيارة.

ضيوف الرحمن

وقال مدير إدارة إجابة السائلين بالمسجد الحرام معاذ الجنيدل: إن برنامج إجابة السائلين بالمسجد الحرام يقوم عليه ما يزيد على (70) من أصحاب الفضيلة على مدار الساعة، مؤكدًا بأن أصحاب الفضيلة المشاركين لديهم من العلم الشرعي ما يُمكنهم من الرد على جميع المسائل المتعلقة بالمناسك أو الأمور الشرعية الأخرى.

وشدد معاذ الجنيدل، أن البرنامج ينفذ عبر (49) موقعًا منتشرة في (المطاف، الرواق السعودي الدور الأرضي والدور الأول، التوسعة السعودية الثانية، التوسعة السعودية الثالثة، المسعى بأدواره، الساحات المحيطة بالمسجد الحرام، الهاتف المجاني)، ما بين (أكشاك الساحات وكاونترات ومكاتب وكبائن للهاتف المجاني).

تحقيقاً للاستفادة الكبرى

وأردف أنه تحقيقًا للاستفادة الكبرى من التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي قامت إدارة شؤون إرشاد السائلين بتوفير جهاز الروبوت التوجيهي لضيوف الرحمن في المداخل الرئيسية من صحن المطاف، وأن الروبوت يدعم (11) لغة وهي: (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية، الهوسا).

تأتي هذه الخدمات إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قِبل فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ عبدالله بن حمد الصولي، في بذل المزيد من الجهود وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وتحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.