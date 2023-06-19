49 موقعًا للرد على استفسارات ضيوف الرحمن فهد بن سلطان لأهالي تبوك: شكرًا على مشاركتكم في جادة الإبل إعدام 200 ألف رأس ماشية في أيرلندا لمكافحة تغير المناخ وصول أكثر من 770 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم الاستعدادات النهائية لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 الرياض المرشح الأقوى لاستضافة EXPO 2030 الاقتصاد السعودي الأسرع نموًا حول العالم المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس ركاب طائرة بريطانية يعيشون لحظات رعب على ارتفاع 30 ألف قدم ريانة وعلي القرني في مقر حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030
تقدم وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية في رئاسة الحرمين الشريفين، من خلال الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، خدمات عديدة للإجابة عن أسئلة ضيوف الرحمن، سعيًا لتوعيتهم وإرشادهم وتوضيح الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة والزيارة.
وقال مدير إدارة إجابة السائلين بالمسجد الحرام معاذ الجنيدل: إن برنامج إجابة السائلين بالمسجد الحرام يقوم عليه ما يزيد على (70) من أصحاب الفضيلة على مدار الساعة، مؤكدًا بأن أصحاب الفضيلة المشاركين لديهم من العلم الشرعي ما يُمكنهم من الرد على جميع المسائل المتعلقة بالمناسك أو الأمور الشرعية الأخرى.
وشدد معاذ الجنيدل، أن البرنامج ينفذ عبر (49) موقعًا منتشرة في (المطاف، الرواق السعودي الدور الأرضي والدور الأول، التوسعة السعودية الثانية، التوسعة السعودية الثالثة، المسعى بأدواره، الساحات المحيطة بالمسجد الحرام، الهاتف المجاني)، ما بين (أكشاك الساحات وكاونترات ومكاتب وكبائن للهاتف المجاني).
وأردف أنه تحقيقًا للاستفادة الكبرى من التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي قامت إدارة شؤون إرشاد السائلين بتوفير جهاز الروبوت التوجيهي لضيوف الرحمن في المداخل الرئيسية من صحن المطاف، وأن الروبوت يدعم (11) لغة وهي: (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية، الهوسا).
تأتي هذه الخدمات إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قِبل فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ عبدالله بن حمد الصولي، في بذل المزيد من الجهود وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وتحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.