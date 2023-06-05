5 أندية تراقب سفيان أمرابط

احتراق ملايين الأفدنة في أسوأ حرائق للغابات بكندا إطلاق الهوية الإعلامية لحجاج الداخل كلنا متحد بنزيما قائد الاتحاد بديلًا لـ أحمد حجازي سائق متهور يدهس صاحب سطحة بالرياض دوري روشن وجهة ساديو ماني بعد مغادرة بايرن ميونخ بايدن: لم أجرِ أي اتصال بوزير العدل بشأن لائحة اتهام ترامب مروج الأقراص المحظورة في الجوف بقبضة الأمن الهلال يراقب صفقة مميزة في نهائي دوري أبطال أوروبا السفير نواف المالكي لـ “المواطن”: طريق مكة حظيت بتقدير شعب باكستان وحكومته بوريس جونسون يستقيل من البرلمان البريطاني
دخل المدرب الإسباني تشافي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، في مفاوضات مع اللاعب المغربي سفيان أمرابط نجم وسط الفريق الكروي الأول بنادي فيورنتينا الإيطالي للتعاقد معه صيف العام الحالي.
وأصبح أمرابط صاحب الـ27 عامًا مرشحًا وبقوة للرحيل عن فيورنتينا بعد نهاية موسم 2022/ 2023، حيث شارك في المباراة النهائية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي وخسر اللقب أمام فريق وست هام يونايتد الإنجليزي.
وسيسمح فيورنتينا لنجمه المغربي بالرحيل عن صفوف الفريق مقابل الحصول على 30 مليون يورو من أي فريق راغب في التعاقد معه.
وتهتم أندية برشلونة وبايرن ميونخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي بالإضافة لباريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد مع نجم فيورنتينا.