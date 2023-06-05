5 أندية تراقب سفيان أمرابط

دخل المدرب الإسباني تشافي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، في مفاوضات مع اللاعب المغربي سفيان أمرابط نجم وسط الفريق الكروي الأول بنادي فيورنتينا الإيطالي للتعاقد معه صيف العام الحالي.

وأصبح أمرابط صاحب الـ27 عامًا مرشحًا وبقوة للرحيل عن فيورنتينا بعد نهاية موسم 2022/ 2023، حيث شارك في المباراة النهائية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي وخسر اللقب أمام فريق وست هام يونايتد الإنجليزي.

الأندية المهتمة بـ سفيان أمرابط

وسيسمح فيورنتينا لنجمه المغربي بالرحيل عن صفوف الفريق مقابل الحصول على 30 مليون يورو من أي فريق راغب في التعاقد معه.

وتهتم أندية برشلونة وبايرن ميونخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي بالإضافة لباريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد مع نجم فيورنتينا.