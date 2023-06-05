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حكيم زياش وميندي وكوليبالي هم الأبرز

5 لاعبين من تشيلسي في طريقهم لدوري روشن

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٢ مساءً
5 لاعبين من تشيلسي في طريقهم لدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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ارتبط اسم أكثر من نجم في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي؛ بالانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد.

اتفاقية بين تشيلسي وصندوق الاستثمارات

وقال المعلق الرياضي، حماد العنزي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “اتفاقية بين تشيلسي وصندوق الاستثمارات العامة؛ ستنقل خمسة لاعبين الموسم القادم إلى دوري روشن السعودي”.

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وكان وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد أعلن مؤخرًا عن نقل ملكية أندية الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة، حيث سيملك نسبة 75% من الأندية، و25% المتبقية ستكون للمؤسسات غير الربحية.

إدوارد ميندي
ميندي – المصدر footmercato

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة العنزي، وجاءت غالبية التعليقات لصالح ثلاثي تشيلسي، المغربي حكيم زياش، والثنائي المغربي إدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي، فيما اختلفت الآراء بشأن اللاعبين الآخرين.

وانقسمت الآراء بين الثنائي الآخر الذي سينتقل من البلوز إلى دوري روشن السعودي، حيث توقع البعض أن يكون الفرنسي نجولو كانتي الاسم الرابع، فيما جاء الاختيار الخامس بين لوكاكو، تياغو سيلفا وأوباميانغ.

كانتي
كانتي – المصدر thesun

وفد سعودي يفاوض اللاعبين

وأشار الصحافي بموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، سانتي أونا، اليوم الأحد، إلى أن هناك وفدًا سعوديًا متواجدًا حاليًا في لندن، من أجل التفاوض مع ثلاثي تشيلسي، ميندي، حكيم زياش وكوليبالي.

وارتبط اسم إدوارد ميندي بالانتقال إلى الأهلي الباحث عن تدعيم صفوفه بعد العودة لدوري روشن السعودي، فيما دخل النصر في مفاوضات مع حكيم زياش، ويسعى الهلال لتدعيم دفاعه بالتعاقد مع كوليبالي.

كاليدو كوليبالي
كوليبالي

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