5 مراحل للأعاصير والأخيرة مدمرة

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كشف الباحث في الطقس والفلك د. خالد الزعاق، مراحل سرعة الأعاصير وأكثرها خطورة وتدميرًا.
وقال الزعاق في فقرة برنامجه على قناة العربية: إن الريح التي تهب بشدة، وترتفع إلى عنان السماء مثل العامود، تسمى عند أهل اللغة العربية بالإعصار، والعامة يسمون بالعاصوف.
وأضاف: أن الإعصار عند أهل الإعصار هي منطقة ضغط منخفضة تجلب الرياح إلى مركزها.
ولفت إلى أن الإعصار يمر بمراحل عدة قبل تشكله، يبدأ منخفض جوي “سحب”، فإذا زادت سرعته تحول إلى عاصفة مدارية لسرعة دورانه ولأنه يتشكل في المناطق المدارية، وهي المناطق الواقعة بين مدار السرطان إلى مدار الجدي، فإذا زادت حركة دورانه عن 180 كم/ س، تحول إلى إعصار.
وأوضح الخبير الفلكي أن الأعاصير 5 درجات، تصنف على حسب سرعة دورانها حول المركز بالكيلو متر في الساعة وهي: الدرجة الأولى سرعته من 119 إلى 153 كم/ س وهو ضعيف، أما الدرجة الثانية من 154 إلى 177 كم/ س وهو متوسط، والدرجة الثالثة سرعة من 178 إلى 208 كم/ س وهو قوي، بينما الدرجة الرابعة من 209 إلى 251 كم/ س وهو قوي جدًّا، وإذا زادت سرعة دورانه عن 225 كم/ س، فهذه هذه الدرجة الخامسة، وهي الدرجة المدمرة.
كم سرعة الدرجة الخامسة من الأعاصير التي تكون مدمرة؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة #السعودية @dralzaaq pic.twitter.com/kczEjwZ7ER
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) June 8, 2023