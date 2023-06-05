5 مراكز لتقديم الخدمات الطبية للحجاج في الشرقية

أعلن تجمّع الشرقية الصحي عن جاهزية 5 مراكز للمراقبة الصحية توجد على المنافذ الجوية والبرية، والتي بدأت في تقديم خدماتها للحجاج على مدار 24 ساعة، يأتي ذلك ضمن استعدادات التجمع في توفير الرعاية لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، تزامناً مع انطلاق موسم الحج لعام 1444هـ.

تجهيز المراكز

وأوضح مدير مراكز المراقبة الصحية بالمنافذ في تجمع الشرقية الصحي عبدالعزيز العمري، أنه جرى تجهيز المراكز بالاحتياجات اللازمة وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية للحجاج منذ دخولهم المملكة عبر مراكز المراقبة الصحية في منفذ مطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومنفذ سلوى مع دولة قطر، ومنفذ البطحاء مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنفذ جسر الملك فهد مع مملكة البحرين، ومنفذ ام الزمول (الربع الخالي مع عمان).

خدمة الحجيج

وبين أن إدارة مراكز المراقبة الصحية تعمل على ضمان تقديم خدماتها لاستقبال ضيوف الرحمن بكفاءة وجودة، واستعدادات مسبقة بعمل خطة رقمية للكادر الطبي، وتأمين اللوازم الطبية، وتطبيق خطة الطوارئ الخاصة لبلاغات المخاطر على الصحة العامة، والمشاركة الفاعلية بنشر الوعي الصحي والإرشادات والنصائح الصحية للحجاج، مشيراً إلى أنه تم تدريب وتأهيل القوى العاملة بهذه المرافق، حيث يوجد 32 ممارس صحي لكل مركز بتخصصات متنوعة لتطبيق إجراءات واشتراطات اللوائح الصحية لخدمة ضيوف الرحمن كالعلاج الوقائي، والتنسيق للنقل الإسعافي.

من جانب آخر، ألتقى الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي، رئيس لجنة الرعاية الصحية في غرفة التجارة الأمريكية السعودية مازن طخه وأعضاء اللجنة، وذلك بمقر التجمع الشرقية الصحي بالدمام.

وجرى خلال اللقاء التعرف على دور التجمع في تقديم الرعاية الصحية لمجتمع المنطقة، من المواطنين والمقيمين وما وصل إليه، من تقدم ورفع كفاءة منسوبيه ضمن رؤية السعودية ٢٠٣٠م، إضافة إلى تطور قطاع الرعاية الصحية، والتشجيع على بناء شراكات مستقبلية تعمل في قطاع الرعاية الصحية.