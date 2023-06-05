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سواء كانوا قادمين بالطائرة أو البر

5 مواقيت مكانية جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٤ مساءً
5 مواقيت مكانية جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت وزارة الحج والعمرة المواقيت المكانية لضيوف الرحمن، والتي تبدأ منها التلبية لرحلة الحج الإيمانية.

المواقيت المكانية

وقالت الوزارة في إنفوجراف صادر عنها: “شرعت المواقيت تعظيمًا لبيت الله الحرام، ويُلزم ضيف الرحمن بالإحرام من المواقيت الخمسة أو ما يُحاذيها، سواء كان قادمًا بالطائرة أو عن طريق البر”، موضحة إياها في الآتي:

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1- ذو الحُليفة لأهل المدينة المنورة

2- الجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب

3- ذات عرق لأهل العراق

4- قرن المنازل لأهل نجد

5- يلملم لأهل اليمن

وتقدم وزارة الحج والعمرة جهودًا كبيرة مع قرب موسم الحج، حيث تسهم في تيسير وصول ضيوف الرحمن وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال البرامج والمهام المقدمة من الوزارة والمتمثلة بكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية توفر ضيافة دينية بمعايير عالمية.

 

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