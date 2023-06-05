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5 نصائح للتخلص من دهون البطن

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
5 نصائح للتخلص من دهون البطن
المواطن -فريق التحرير

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تعد دهون البطن من أكثر المشاكل الصحية والجمالية إزعاجًا وتهديدًا للحياة. لذلك من المهم العمل على التخلص من تلك الدهون؛ لتجنب ما تحمله من مخاطر.

وعند استهداف دهون البطن للتخلص منها فإن أفضل وقت لذلك هو فترة الصباح، حيث يكون التمثيل الغذائي لدينا في ذروته خلال هذا الوقت. ما يعزز من نجاح الجهود في إنقاص الوزن.

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ويمكن لبعض الطقوس الغذائية الصباحية أن تساعد في تسخير عمليات الجسم الطبيعية لتقليل دهون البطن بشكل فعال:

خمس نصائح

1- ابدأ بمياه الليمون والعسل: يمنح دفعة قوية من مضادات الأكسدة كما يسرع عملية الأيض. إلى جانب ذلك يساهم في تطهير الجهاز الهضمي لهضم الأطعمة وفقدان الوزن.

2- تناول الكثير من البروتينات في وجبة الإفطار: يقلل البروتين هرمونات الجوع ويزيد من مستويات الهرمونات التي تكبح الشهية.

3- استهلاك الألياف: تحتاج الألياف لوقت أطول لتهضم لذلك تمنحنا شعورًا بالامتلاء يستمر لساعات.

4- حافظ على شرب الماء: يحافظ الماء على رطوبة الجسم كما أنه يبعد العقل عن المشروبات السكرية كثيرة السعرات الحرارية.

5- اختر بدائل صحية للسكر: مما لا شك فيه فإنه يتم تخزين السكريات على شكل دهون حول البطن، لذلك فإن الخطوة الأولى للتخلص من تلك الدهون هو الاستعاضة عن السكر ببدائل أكثر صحة.

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