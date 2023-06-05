5 نصائح للتغلب على هجوم سمكة القرش

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شهدت مدينة الغردقة المصرية حادثًا مأساويًّا أمس الخميس، بعدما انقضت سمكة قرش على سائح روسي في البحر الأحمر والتهمته؛ ما أدى إلى وفاته.
ومنذ الأمس انتشر عدد كبير من التعليقات والتحليلات بسبب تكرار هذا النوع من الحوادث خلال السنوات الماضية، وفي هذا الشأن، قدم خبراء مجموعة من النصائح للتصرف في حال مهاجمة القرش، ومنها:
1- لا تهرب.
2- خذ وضعية الوقوف عموديًّا في المياه.
3- أخرج فقاعات من فمك bubbles.
4- ركز نظرك على القرش بدون حركة.
5- اضرب القرش في وجهه في حال اقترب منك.