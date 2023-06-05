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مع بداية إجازة نهاية العام الدراسي

5 نصائح من المرور قبل السفر بالمركبة في رحلات طويلة

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٣ مساءً
5 نصائح من المرور قبل السفر بالمركبة في رحلات طويلة
المواطن - فريق التحرير

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مع بداية إجازة نهاية العام الدراسي 1444 والتي ينتظرها الكثير من الطلاب بفارغ الصبر من أجل السفر وقضاء إجازة مميزة في أماكن ترفيهية ورحلات متنوعة، نشرت الإدارة العامة للمرور، عدة نصائح وإرشادات في حال السفر للرحلات الطويلة.

وقالت إدارة المرور عبر حسابها بموقع “تويتر” إنه تعزيزًا للسلامة المرورية أثناء الرحلات الطويلة، يجب التأكد من متطلبات السلامة قبل السفر بالمركبة، ووجود كافة التجهيزات اللازمة.

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نصائح عند السفر بالمركبة

وأضافت في إنفوجراف صادر عنها، أن هناك 5 أمور يجب القيام بها قبل السفر بالمركبة وهي:

  • التحقق من أحوال الطقس قبل تحديد موعد الرحلة.
  • فحص المركبة جيدًا قبل السفر والتأكد من مصابيحها وعجلاتها ونظام مكابحها.
  • التأكد من جودة الإطار الاحتياطي وفحصه، وتوفر أدوات تغييره، ومن وجود حقيبة الإسعافات الأولية.
  • أخذ قسط كافِ من النوم قبل الرحلة وفترات استراحة أثناء السفر.
  • استخدام خرائط الطرق لاختيار الطريق الأنسب.

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