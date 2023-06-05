5 نصائح من المرور قبل السفر بالمركبة في رحلات طويلة

مع بداية إجازة نهاية العام الدراسي 1444 والتي ينتظرها الكثير من الطلاب بفارغ الصبر من أجل السفر وقضاء إجازة مميزة في أماكن ترفيهية ورحلات متنوعة، نشرت الإدارة العامة للمرور، عدة نصائح وإرشادات في حال السفر للرحلات الطويلة.

وقالت إدارة المرور عبر حسابها بموقع “تويتر” إنه تعزيزًا للسلامة المرورية أثناء الرحلات الطويلة، يجب التأكد من متطلبات السلامة قبل السفر بالمركبة، ووجود كافة التجهيزات اللازمة.

نصائح عند السفر بالمركبة

وأضافت في إنفوجراف صادر عنها، أن هناك 5 أمور يجب القيام بها قبل السفر بالمركبة وهي: