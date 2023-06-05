5 وصايا للحجاج قبل ساعات من يوم التروية

وجه الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، 5 نصائح إلى ضيوف الرحمن.

5 وصايا

وقال الشثري في مقطع فيديو عبر تويتر نشرته الهيئة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أوصي أخواني- الذين يسر الله لهم فرصة الحج– بالاستعداد لأداء هذا النسك العظيم بأن يقدموا بين يدي هذا النسك توبة صادقة ناصحة بحيث يندمون على ما مضى من الذنوب ويعزمون على عدم العود إليها.

وتابع: أوصيهم أيضًا باختيار الرفقة الصالحة الذين يعينونهم على طاعة الله في هذا الموسم، وبأن يخططوا لهذا الموسم بما يجعلهم يؤدونه على أكمل الأمور وأتمها، وبأن يعودوا ألسنتهم على الإكثار من ذكر الله وترك الخوض والكلام فيما لا ينفعهم وبأن يتعلموا المناسك ويعرفوا محظورات الإحرام قبل الإقدام على الحج.

ذروة كثافة الحجاج

على صعيد آخر، أعلن قائد قوات الواجب العميد فهد السبيعي، أن كثافة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام تزداد يوميًّا وقد تصل للذروة غدًا الاثنين.

وأوضح السبيعي، في تصريحات لقناة الإخبارية”، أن في تمام الساعة الثالثة مساءً من غد الاثنين قد تصل كثافة الحجاج إلى ذروتها.

يوم التروية

ومع حلول اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، يبدأ حجاج بيت الله الحرام في أداء نسك الحج والمعروف بيوم التروية، حيث يتوجه الحجاج إلى مشعر منى للمبيت فيه استعدادًا للتوجه اليوم التالي إلى صعيد عرفات للوقوف بعرفات واستقبال يوم عرفة وأداء ركن الحج الأعظم.