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50 ألف ريال غرامة مخالفة إجراءات التعيين بمقرات سكن الحجاج

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٣ مساءً
50 ألف ريال غرامة مخالفة إجراءات التعيين بمقرات سكن الحجاج
المواطن - فريق التحرير

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أكدت النيابة العامة أن إجراءات التعيين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، بما في ذلك مقرّات سكن ضيوف الرحمن، تخضع لمعايير أمنية عالية، لافتة إلى أنه تنعقد المساءلة من قبل النيابة العامة في هذا الشأن.

عقوبة مخالفة التعيين

وأوضحت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المصالح المحمية للعمل في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة يشترط أن يكون جميع العاملين فيها من السعوديين.

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ولفتت النيابة العامة إلى أنه يشترط أيضًا أن يكون الحراس الأمنيون سعوديين، ومن يخالف ذلك يعاقب بالإنذار، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، وإغلاق المقر محل المخالفة مؤقتًا لمدة تصل إلى شهر، وإلغاء الترخيص.

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