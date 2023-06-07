50 وظيفة بـ الشؤون الصحية بالحرس الوطني

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح أكثر من (50) فرصة وظيفية (منها وظائف لا تتطلب الخبرة) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في مختلف المناطق (الوسطى، الغربية، الشرقية) بالمجالات التالية:
– وظائف إدارية
– وظائف طبية
– وظائف هندسية
– وظائف تقنية
– وظائف صحية
– وظائف تمريض
– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى
– الرياض
– جدة
– الدمام
– المدينة المنورة
– الأحساء
متاح التقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا