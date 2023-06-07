50 وظيفة بـ الشؤون الصحية بالحرس الوطني

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح أكثر من (50) فرصة وظيفية (منها وظائف لا تتطلب الخبرة) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في مختلف المناطق (الوسطى، الغربية، الشرقية) بالمجالات التالية:

تفاصيل الوظائف

– وظائف إدارية

– وظائف طبية

– وظائف هندسية

– وظائف تقنية

– وظائف صحية

– وظائف تمريض

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف:

– الرياض

– جدة

– الدمام

– المدينة المنورة

– الأحساء

طريقة التقديم:

متاح التقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا