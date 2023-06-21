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توفير أكثر من 15 مراقبًا أمنيًّا يتحدثون لغات مختلفة

500 كادر أمني لمتابعة سير الحشود في المسجد الحرام

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
500 كادر أمني لمتابعة سير الحشود في المسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

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حرصت وكالة شؤون الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر، بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على عدد من المهام داخل المسجد الحرام، حيث جندت الوكالة 500 كادر أمن مدني لمتابعة سير تنظيم الحشود وإدارتها بجميع مواقع المسجد الحرام ومبنى الرئاسة ومرافقها الخارجية، والتأكد من جاهزية وسائل السلامة داخل المسجد الحرام، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة، أوضح ذلك وكيل الرئيس العام للأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر فايز بن عبدالرحمن الحارثي.

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كوادر مؤهلة

وبين أن الوكالة تقوم بالعديد من المهام من خلال كوادر وطنيّة مؤهلة ومدربة لمتابعة سير عمليات الأمن والسلامة وحماية الأفراد ومتابعة أنظمة المرافق العامة، وذلك بالكشف المبكر عن جميع المخاطر، وفاعلية أنظمة الإطفاء، ومتابعة الصيانة الدورية لصناديق إطفاء الحريق وأجهزة الإنذار بالمسجد الحرام، والتأكد من سلامة طرق المشاة وإزالة جميع ما يعيق حركة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسكهم من عقبات، وتطبيق خطة تقلبات حالة الطقس، وتهيئة مداخل وممرات المسجد الحرام.

تنظيم دخول الحجاج

وفيما يخص عمليات التنظيم بيّن الحارثي، أن الوكالة تساعد في تنظيم دخول قاصدي المسجد الحرام عبر السلالم الكهربائية والتنسيق مع العمليات بتوجيه المصلين إلى الأدوار العلوية والحجاج إلى صحن الطواف حسب خطة الرئاسة المعتمدة، وتعمل على عدم الجلوس في الممرات ‏المؤدية إلى صحن الطواف أو السعي ‏وعدم الجلوس خلف المقام، وتوجيه الحجاج إلى المصلى المخصص لسنة الطواف، وكذلك تنظيم مصلى الجنائز والمشاركة في ترتيبها وتنظيم دخول ذوي الجنائز في المصلى، ‏والتأكيد عليهم باتباع الإجراءات الصحية، ‏وتحرص الوكالة على حفظ ممتلكات معرض عمارة الحرمين المقام في توسعة الملك عبدالله وباب الفتح، وتعمل الوكالة على تنظيم دخول وخروج زوار مكتبة المسجد الحرام، وكذلك تنظيم الدخول لمواقف السيارات الخاصة بالرئاسة، والمحافظة على الممتلكات في كافة المواقع، إضافة إلى إعداد تقارير دورية شاملة عن الملاحظات المرصودة بشكل دوري لتجويد مخرجات أعمال الوكالة.

15 مراقبًا

كما تم توفير أكثر من 15 مراقبًا أمنيًّا يتحدثون لغات أجنبية مختلفة، ما بين اللغة الصينية، واللغة السيريلانكية، واللغة الأوردية، واللغة الهوساوية، واللغة الفارسية، واللغة الإنجليزية. واللغة التركية.

متابعة مستمرة

‏يأتي ذلك انطلاقًا من توجيهات الريس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة مستمرة من سعادة مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية الأستاذ محمد الجابري، وفق تطلعات القيادة الرشيدة، ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

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