6 دقائق لنقل المريض من الحرم المكي إلى أقرب مستشفى

سلطت قناة الإخبارية الضوء على جهود وزارة الصحة المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام.

استعدادات على مدار الساعة

وبحسب القناة فإن عملية نقل المريض من الحرم المكي إلى أقرب مستشفى تستغرق فقط 6 دقائق، وعلى حسب الحالة الصحية، مشيرة إلى جاهزية العربات الصحية والتي يصل عددها إلى 6 عربات، والتي تعمل على مدار الساعة، مما يعكس جاهزية المنظومة الطبية كافة وتضافر جهودها مع كافة الجهات المختصة بالحرم المكي.

ولفتت القناة إلى جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية لموسم الحج بأحدث التقنيات الطبية، لإسعاف حالات الطوارئ والحوادث، فضلًا عن الخدمة الإسعافية الطارئة في جميع المراكز الطبية بالمسجد الحرام.

على صعيد آخر، أوضحت وزارة الصحة أن عدد الحجَّاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ 60224 حاجًّا منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى يوم الثلاثاء الثاني من شهر ذي الحجة 1444هـ.

الخدمات العلاجية

وأفادت وزارة الصحة أن ضيوف الرحمن استفادوا من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، حيث قدَّمَت المستشفيات مجموعة من الخدمات؛ منها إجراء 15 عملية قلب مفتوح، و114 قسطرة قلبية، فيما أجريت 264 عملية غسيل كلوي، بينما دخل 998 حاجًّا إلى المستشفيات، وشاركت الصحة الافتراضية ببعض الخدمات، حيث بلغ إجمالي المستفيدين من تلك الخدمات 57 حاجًّا.