6 نصائح للحجاج لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري

قدمت وزارة الصحة نصائح وإرشادات لضيوف الرحمن لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري أثناء أداء مناسك الحج لهذا العام، منها شرب السوائل واستخدام مظلات.

وذكر تجمع القصيم الصحي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الاثنين، أنه لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري يلزم اتباع النصائح التالية:

أبرز النصائح

ـ تجنب الحر والزحام.

ـ تجنب التعرض المباشر للشمس.

ـ الحرص على استخدام مظلات فاتحة اللون.

ـ الحرص على لبس الملابس ذات ألوان فاتحة (للنساء).

ـ الحرص على أخذ قسط من الراحة.

ـ الحرص على شرب السوائل والعصائر التي تحتوي على الأملاح الضرورية.

أماكن تزيد الإصابات

وأضاف تجمع القصيم الصحي أن الأماكن التي يكثر فيه الإصابات الحرارية هي: الطواف خصوصا أوقات الظهيرة، وصعيد عرفات في وقت الظهيرة، والمسعى خصوصا عند الازدحام الشديد وارتفاع درجة حرارة الجو، ومشعر منى (أماكن الذبح والجمرات) وذلك بسبب طول المسافة والازدحام عند رمي الجمرات.