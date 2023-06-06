Icon

إدانة وافد بتهمة غسل الأموال ومصادرة مشغولات ذهبية تزن 6 كجم Icon 6 نصائح للحجاج لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري Icon الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة Icon إدانة أعضاء مجلس إدارة سابق لـ”ثمار” وتغريمهم 3.4 مليون ريال Icon مايكروسوفت تختبر مزايا جديدة في تطبيق سكايب Icon تدشين قافلة “طيف عزيز” أضخم مشاريع جمعية أسر التوحد Icon الفرق بين الخطوط الجوية السعودية وطيران الرياض Icon مباحثات سعودية قطرية لتعزيز التعاون بقطاع المتاحف Icon خسائر بترورابع المتراكمة تبلغ 21% من رأس المال بقيمة 3.53 مليار ريال Icon الدمام والدهناء الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
حوار
أبرزها شرب السوائل واستخدام مظلات

6 نصائح للحجاج لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ صباحاً
6 نصائح للحجاج لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قدمت وزارة الصحة نصائح وإرشادات لضيوف الرحمن لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري أثناء أداء مناسك الحج لهذا العام، منها شرب السوائل واستخدام مظلات.

وذكر تجمع القصيم الصحي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الاثنين، أنه لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري يلزم اتباع النصائح التالية:

قد يهمّك أيضاً
محمد بن زايد بين صفوف مشجعي مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد بن زايد بين صفوف مشجعي مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

سيمون مارتشينياك يقود نهائي دوري أبطال أوروبا

سيمون مارتشينياك يقود نهائي دوري أبطال أوروبا

أبرز النصائح

ـ تجنب الحر والزحام.

ـ تجنب التعرض المباشر للشمس.

ـ الحرص على استخدام مظلات فاتحة اللون.

ـ الحرص على لبس الملابس ذات ألوان فاتحة (للنساء).

ـ الحرص على أخذ قسط من الراحة.

ـ الحرص على شرب السوائل والعصائر التي تحتوي على الأملاح الضرورية.

أماكن تزيد الإصابات

وأضاف تجمع القصيم الصحي أن الأماكن التي يكثر فيه الإصابات الحرارية هي: الطواف خصوصا أوقات الظهيرة، وصعيد عرفات في وقت الظهيرة، والمسعى خصوصا عند الازدحام الشديد وارتفاع درجة حرارة الجو، ومشعر منى (أماكن الذبح والجمرات) وذلك بسبب طول المسافة والازدحام عند رمي الجمرات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الطاقة: السعودية تنسق مع دول أوبك بلس لاستقرار أسعار البترول عالميًّا
السعودية اليوم

وزير الطاقة: السعودية تنسق مع دول أوبك...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تتراجع 44.35 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تتراجع 44.35 نقطة

السوق
طالب تونسي يسكب البنزين على مديره ويحاول حرقه
العالم

طالب تونسي يسكب البنزين على مديره ويحاول...

العالم
وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن

وظائف
دائرة الحكام: ركلة جزاء الاتحاد ضد الشباب غير صحيحة
آخر الاخبار

دائرة الحكام: ركلة جزاء الاتحاد ضد الشباب...

آخر الاخبار
محاصيل شهيرة يمكن زراعتها في يونيو
السعودية اليوم

محاصيل شهيرة يمكن زراعتها في يونيو

السعودية اليوم
استعدوا لرصد المريخ أمام نجوم النثرة الليلة
السعودية اليوم

استعدوا لرصد المريخ أمام نجوم النثرة الليلة

السعودية اليوم
تركيب الهلالين الخاصين بمنارتي باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

تركيب الهلالين الخاصين بمنارتي باب الملك عبدالعزيز...

السعودية اليوم