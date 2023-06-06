6 نصائح للوقاية من خطر النوبات القلبية

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نصح د. أولف لانسر أخصائي أمراض القلب بأهمية ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الصحية وإجراء فحوصات دورية للوقاية من خطر النوبات القلبية.
وقال لانسر، في مقابلة مع مجلة Focus الألمانية، إنه يمكن تخفيض خطر الإصابة بنوبة قلبية من خلال بعض الممارسات وملاحظة بعض العوامل كالتالي:
– ضغط الدم: حيث يشكل ارتفاع مؤشرات مستوى ضغط الدم من الأسباب الأكثر انتشارا لأمراض القلب. وكلما بدأ علاج الحالة مبكرا يصبح من السهل منع تلف القلب والأوعية الدموية.
– مستوى البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL): حيث أوضح أنها الناقل الرئيس للكوليسترول في الجسم، مضيفا أن قيم (LDL) المرتفعة يمكن ان تؤدي إلى تكوين لويحات الكوليسترول في الأوعية الدموية.
– التاريخ المرضي العائلي: من المهم جدا ومن الضروري التعرف على تاريخ العائلة من أجل تقييم المخاطر الوراثية لمواجهة أمراض القلب والأوعية الدموية.
وفي حالة أصيب شخص ما بنوبة قلبية في سن مبكرة، فإن خطر إصابته بأمراض القلب والأوعية الدموية يزداد.
– مرض السكري: حيث يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم وتغيرات عملية التمثيل الغذائي المرتبطة بهذا المرض، إلى تلف الأوعية الدموية لفترة طويلة.
– ممارسة الرياضة: يؤكد الأطباء، أن إهمال ممارسة من الأمور شديدة الخطورة لاسيما في سن الشباب.
– الأطعمة الصحية: ينصح أيضا بتناول الأطعمة الصحية وتجنب الأطعمة السريعة أو التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والكربوهيدرات.