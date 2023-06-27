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بينهم 28 أرملة

63 حاجًا من مستفيدي جمعية بناء يقفون على صعيد عرفات

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٩ مساءً
63 حاجًا من مستفيدي جمعية بناء يقفون على صعيد عرفات
المواطن - فريق التحرير

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وقف 63 حاجًا وحاجة من المستفيدين من خدمات جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية على صعيد عرفات اليوم لأداء الركن الأعظم في فريضة الحج.

وكان الحجاج من الأيتام والأرامل قد غادروا المنطقة الشرقية عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام لأداء الفريضة لهذا العام بعد أن اختارتهم الجمعية ممن لم يسبق لهم أداء الفريضة وتنطبق عليهم الشروط.

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عدد المستفيدين من جمعية بناء

وأوضح مدير عام الجمعية عبدالله الخالدي أن عدد الأرامل المشاركين في رحلة الحج بلغن 28 أرملة، بينما بلغ عدد الأيتام 16 واليتيمات 19.

وأضاف الخالدي أن الجمعية تحرص في كل عام على إتاحة الفرصة لمن يرغب في أداء فريضة الحج من الأسر المسجلة في الجمعية ممن لم يسبق لهم الحج من الأيتام واليتيمات والأرامل، حيث تتكفل الجمعية بكافة التكاليف التي يتم تأمينها من الداعمين الذين يقومون بالمشاركة في تغطية تكاليف مشروع الحج في كل عام ويأتي ذلك حرصًا من الجمعية على تمكين الأيتام والأرامل من أداء هذه الفريضة.

إصدار تصاريح الحج

وأشار الخالدي إلى أن الجمعية أنهت كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة للمشاركين في رحلة الحج، حيث تم إصدار تصاريح الحج من منصة أبشر وأخذ التطعيمات الصحية اللازمة لأداء فريضة الحج.

ولفت إلى انه تم إقامة لقاء تعريفي للمشاركين بمقر الجمعية بالخبر، وتناول اللقاء موضوعات مختلفة أبرزها التعرف على رحلة الحج بالإضافة إلى توضيح مناسك الحج وأحكامه.

وأعرب الخالدي عن شكره للداعمين لرحلة حج مستفيدي الجمعية وحرصهم على تمكين المشاركين من أداء فريضة الحج.

من جهة أخرى، عبر الأيتام والأرامل المشاركون في رحلة الحج عن سعادتهم بأداء هذه الفريضة، وقدموا شكرهم لفاعلي الخير الداعمين للمشروع ولجمعية بناء التي مكنتهم من رحلة الحج، سائلين الله ان يجزي كل من دعمهم وساندهم خير الجزاء.

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