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منها أقراص ممغنطة بلغة الإشارة

7 خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة في الحج

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ مساءً
7 خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة في الحج
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت وزارة الحج والعمرة الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

وبحسب ما ذكرت الوزارة في تغريدة عبر موقع تويتر، جاءت الخدمات كما يلي:

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7 خدمات

  • الترجمة: خطبة عرفة بلغة الإشارة.
  • المصاحف: بلغة برايل.
  • أقراص ممغنطة بلغة الإشارة.
  • الصلاة: أماكن خاصة في صحن المطاف.
  • أماكن خاصة داخل الحرمين الشريفين.
  • التنقل: ممشى ومسار خاص بالعربات.
  • عربات ومرافقين مخصصين.

تكثيف الأمن والسلامة

وتكثف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر، خطط الأمن والسلامة في المسجد الحرام والمرافق التابعة خلال موسم الحج لعام 1444هـ، وذلك عبر منهجية نوعية تراعي نسب توافد الحجاج والزائرين، والتعاون المستمر مع الجهات الأمنية في ترتيب وتنظيم المصليات، وتحديد المداخل المخصصة بالتنسيق مع الحشود والتفويج، وتحديد كثافة توافد الحشود خلال أوقات الصلاة مع تقديم أفضل الخدمات.

وأوضح وكيل الرئيس العام للأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر، فايز بن عبدالرحمن الحارثي، أن خطط الوكالة تتضمن الخدمات والمواقف الإنسانية، والحرص على مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والتأكد من سلامة طرق المشاة والأعمال الإنشائية، مع تطبيق خطة الطوارئ أثناء تقلبات الطقس والأحوال الجوية الممطرة، مشيرًا إلى جاهزية أكثر من 500 مراقب أمن وسلامة لحماية المرافق، وتنظيم الممرات الرئيسة، ومرافقة أصحاب الفضيلة من العلماء والمدرسين، والتأكد من وسائل السلامة وأنظمة الإطفاء داخل المسجد الحرام.

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