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تضمنت عقوبات السجن والغرامة المالية والتشهير

7 قرارات إدارية بحق مخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرح لهم بالحج

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ مساءً
7 قرارات إدارية بحق مخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرح لهم بالحج
المواطن - واس

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أصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بمداخل العاصمة المقدسة (7) قرارات إدارية بإدانة عدد من المخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرّح لهم بالحج، وذلك حتى 1444/12/4هـ.

مضمون القرارات

وتضمنت القرارات عقوبة السجن والغرامة المالية والتشهير وترحيل الناقلين من المقيمين مع منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً، والمطالبة بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل بحكم قضائي.

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يذكر أن اللجان الإدارية الموسمية، تعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق مخالفي تنظيمات وتعليمات الحج.

ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بالتقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج.

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