Icon

تنظيف أكثر من 10 آلاف عبارة تحسبًا لأمطار موسم الحج Icon متابعات وتغطيات متنوعة بمناسبة عيد الأضحى على MBC1 Icon أسعار الأضاحي في حائل النعيمي بـ2200 ريال والنجدي وصل 2800 ريال Icon موعد مباريات اليوم بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا Icon بلدية المذنب تكثف جولاتها الرقابية خلال عيد الأضحى المبارك Icon رقم قياسي جديد لـ ميناء الملك عبدالعزيز في مناولة الحاويات النمطية Icon سعود الطبية: احتفلوا بالعيد ولا تغفلوا عن أطفالكم Icon أرقام تُزين مسيرة رامي ربيعة مع الأهلي Icon أعراض تنذر بالتسمم الغذائي Icon 76 ألف مستفيد من الخدمات العلاجية في مكة والمدينة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
منها إجراء 23 عملية قلب مفتوح

76 ألف مستفيد من الخدمات العلاجية في مكة والمدينة

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ مساءً
76 ألف مستفيد من الخدمات العلاجية في مكة والمدينة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تلقى أكثر من 76 ألف حاج وحاجة الخدمات العلاجية الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ مطلع شهر ذي القعدة.

خدمات علاجية

وأوضحت “الصحة” أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ 76635 حاجاً وحاجةً منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى يوم السبت الموافق السادس من شهر ذي الحجة 1444هـ ، حيث استفاد ضيوف الرحمن من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، والتي قدمت لهم مجموعة من الخدمات منها إجراء 23 عملية قلب مفتوح، و 162 قسطرة قلبية، فيما أجريت 385 عملية غسيل كلوي، و 38 عملية مناظير، بينما تم دخول 1590حاجا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل 2 حالة ولادة ، كما شاركت الصحة الافتراضية ببعض الخدمات حيث بلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات الصحية الافتراضية 836 .

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

ولي العهد يبحث في باريس التعاون بين الشركات الفرنسية والسعودية

ولي العهد يبحث في باريس التعاون بين الشركات الفرنسية والسعودية

تهيئة المنشآت الصحية

يذكر أن “الصحة” جهّزت خلال موسم حج هذا العام 1444هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المستشفيات 32مستشفى، يساندها 140 مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى 6132 سريرا ، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 761 سريراً، وبلغ عدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس 222 سريراً، كما بلغ عدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو 32 ألف ممارس.

كما أعدت الوزارة نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف إضافةً إلى توفير 190 سيارة إسعاف، وتهيئة 16 مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أزمة النزوح في السودان تتفاقم بسبب الصراع
العالم

أزمة النزوح في السودان تتفاقم بسبب الصراع

العالم
مزايا ثورية في تحديث iOS 17 الجديد لهواتف آيفون
آخر الاخبار

مزايا ثورية في تحديث iOS 17 الجديد...

آخر الاخبار
لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق
السعودية اليوم

لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق

السعودية اليوم
بيدرو إيمانويل يقترب من البقاء مع الخليج
الرياضة

بيدرو إيمانويل يقترب من البقاء مع الخليج

الرياضة
تعليم النماص يقيم معرضًا توعويًا بأضرار المخدرات
السعودية اليوم

تعليم النماص يقيم معرضًا توعويًا بأضرار المخدرات

السعودية اليوم
رونالدو يتقدم قائمة البرتغال لتصفيات يورو 2024
الرياضة

رونالدو يتقدم قائمة البرتغال لتصفيات يورو 2024

الرياضة
مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم أرقى الخدمات للحجاج
السعودية اليوم

مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود

حصاد اليوم