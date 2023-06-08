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قبل انضمامه إلى الاتحاد

8 لاعبين سعوديين لعبوا ضد بنزيما

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٨ مساءً
8 لاعبين سعوديين لعبوا ضد بنزيما
المواطن - فريق التحرير

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سيخوض اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد الجديد، العديد من التحديات، وذلك بعد انضمامه إلى العميد أمس قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني كصفقة انتقال حر.

وسبق للنجم الفرنسي أن لعب ضد 8 لاعبين سعوديين وهم “خليفة الدوسري، عبدالله الحمدان، سعود عبدالحميد، علي البليهي، ناصر الدوسري، محمد كنو، عبدالله المعيوف، سالم الدوسري”، حيث كان ذلك خلال مباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2022 التي أُقيمت في فبراير الماضي في المغرب.

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ألقاب بنزيما

وحقق اللاعب الفرنسي مع الريال قبل الانضمام لـ الاتحاد 24 بطولة وهم “5 دوري أبطال أوروبا، 5 ألقاب في كأس العالم للأندية، 4 ألقاب في الدوري الإسباني، 4 ألقاب في السوبر الأوروبي، 3 ألقاب في كأس ملك إسبانيا، 3 ألقاب في السوبر الإسباني”.

كما فاز اللاعب كريم بنزيما صاحب الأصول الجزائرية بالكرة الذهبية عام 2022 كأفضل لاعب في العالم.

وخلال 14 موسمًا مع ريال مدريد، خاض بنزيما 647 مباراة في مختلف البطولات نجح خلالها في إحراز 353 هدفًا.

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