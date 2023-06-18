867 ألف ريال صافي خسائر “العالمية للتأمين”

أعلنت الشركة العالمية للتأمين التعاوني تسجيل صافي ربح قبل الزكاة 933 ألف ريال في الربع الأول من عام 2023، مقابل نحو 10 ملايين ريال خسائر في الربع المناظر من عام 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ”تداول”، اليوم الأحد، إن إجمالي الأقساط المكتتبة في الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 162 مليون ريال، مقابل 72.75 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي، بنمو نسبته 122.5%.

صافي الربح قبل الزكاة

وذكرت أن سبب صافي الربح قبل الزكاة والضريبة للربع الأول من العام الجاري مقارنة بصافي الخسارة قبل الزكاة والضريبة للربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع إيرادات خدمات التأمين، وعائد الاستثمار، والإيرادات الأخرى، وانخفاض مصاريف التشغيل، وارتفاع عائد تمويل عقود إعادة التأمين ويقابل ذلك جزئيًا ارتفاع مصروفات عمليات التأمين وارتفاع صافي المصروفات من عقود إعادة التأمين ومصروفات التمويل من عقود التأمين.

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية)، وفقاً للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من 01 يناير 2023م وبأثر رجعي والذي أدى الى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من عام 2023م وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقاً للمعايير الجديدة. ونتيجة لذلك، قامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقاً للبيانات المتوفرة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 17 وتم الإشارة إلى البيانات الغير متوافقة مع المعايير الجديدة على أنها “0”.

إجمالي حقوق المساهمين

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (لايوجد حقوق أقلية) في الربع الأول من العام الجاري 374,290 ألف ريال مقابل 366,970 ألف ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 1.99%.

وبلغ صافي الخسارة الشاملة للربع الأول من هذا العام 867 ألف ريال مقابل 13,435 ألف ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض بالخساره قدره 93.55%، بلغت خسارة السهم للفترة الحالية 0.02 مقابل 0.29 ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.