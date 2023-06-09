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الأكبر من نوعها لتخدم الأعداد المليونية

9 خدمات رقمية و 48 مركزًا ونقطة توزيع في حج 1444 هـ

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٠ مساءً
9 خدمات رقمية و 48 مركزًا ونقطة توزيع في حج 1444 هـ
المواطن - واس

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أوضح الأمين العام لشؤون الحج والعمرة والزيارة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ أحمد بن محمد بلعوص، أن الرئاسة تعمل مع الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1444 هـ ضمن الخدمات الجليلة التي تقدمها الحكومة الرشيدة.

9 خدمات رقمية

وتقدم الرئاسة خدماتها وفق مهامها واختصاصاتها وذلك في (7) من مناطق المملكة التي يمر خلالها ضيوف الرحمن وهي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، منفذ الدخول البري في البطحاء وسلوى وجسر الملك فهد بالمنطقة الشرقية، منفذ الوديعة بنجران، منفذ جديدة عرعر بالحدود الشمالية، منفذ الحديثة ومدينة الحجاج بالجوف والقصيم.

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حج 1444 هـ

وأشار إلى أن الرئاسة العامة هيأت مواقعها لتكون محطات جاذبة بتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية والمنصات التقنية الحديثة بلغت (9) خدمات رقمية تعد الأكبر من نوعها في تاريخ الرئاسة لتخدم الأعداد المليونية منها: تطبيق مبرور ، وتقنية الواقع المعزز 7D ،وتقنية اتصال المجال القريب NFC ، تقنية الروبوت الآلي، تقنية Wi-Fi ، ومنصة الحج والعمرة والزيارة، لتسهم في تعميق مناسك الحج في نفوس ضيوف الرحمن وتثري تجربتهم وتمكنهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة من خلال (1148) مادة مقروءة ومسموعة ومرئية بــ(15) لغة عالمية.

معايير الجودة

وأضاف: “أن الرئاسة العامة تطبق معايير الجودة في خدماتها المقدمة في موسم حج 1444 هـ لتشمل احتياجات ضيوف الرحمن غير الناطقين بالعربية والتخاطب بلغة الإشارة، وذلك بإطلاق مبادرة نوعية تعد الأولى من نوعها بتمكين منسوبيها من المؤهلين في الترجمة ولغة الإشارة من العمل في الحج لمخاطبة الحجاج بلغاتهم، وخصصت مليونين و 300 ألف بطاقة ذكية تضم رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وتضم منصة الحج والعمرة والزيارة (ويب سايت).

كما تضم الخدمات الرقم الموحد لمقدم الخدمة، كما كلفت الرئاسة كادرًا وظيفيًا مؤهلً يبلغ (730) موظفاً، يشرف عليهم عدد من قيادات الرئاسة ومسؤوليها، وتجاوز عدد أجهزة ووسائل التوعوية الحديثة (497) جهازاً ووسيلة منها شاشات تفاعلية ولوحات رقمية وأجهزة بث وغيرها.

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