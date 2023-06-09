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كافة الإصابات تمثلت في جروح قطعية

9 مصابين نتيجة ذبح الأضاحي في طوارئ سعود الطبية

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ مساءً
9 مصابين نتيجة ذبح الأضاحي في طوارئ سعود الطبية
المواطن - فريق التحرير

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استقبل طوارئ مدينة الملك سعود الطبية 9 حالات تعرضت للإصابات نتجت عن ذبح الأضاحي في صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن كافة الإصابات تمثلت في جروح قطعية بسبب السكاكين.

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وحذرت من خطورة اتباع طرق غير سليمة عند ذبح الأضاحي، داعية إلى توخي الحيطة والحذر.

تخزين اللحوم

كما أوضحت سعود الطبية كيفية التعامل مع اللحوم بطريقة صحيحة قبل تخزينها، ومنها غسل اليدين قبل لمس اللحوم وعدم تركها خارج الثلاجة أو الفريزر وكذلك يفضل تناولها خلال ساعتين من طهيها.

 

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