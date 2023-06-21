911: الرد على المكالمات آليًّا خلال ثانيتين

أكد المتحدث الإعلامي بمركز العمليات الأمنية الموحدة في مكة المكرمة، المقدم عبدالله بغدادي، أن تقنية الرد على المكالمات آليًّا تم توظيفها في جميع أعمال المركز.

وقال بغدادي متحدث مركز 911، خلال لقائه على قناة الإخبارية: إنه يتم الرد على المكالمة آليًّا خلال ثانيتين، حيث يتم استقبال البلاغ وإحالته للجهات المختصة ويظهر اسم المتصل وموقعه الجغرافي.

وأشار إلى أن 80% من تلك الاتصالات تتعلق بجانب استفساري ويتم معالجتها بينما تحال بقية الاتصالات ترحل إلى الجهات ذات العلاقة بما لا يتجاوز 45 ثانية.

مركز 911

وأشار المتحدث الإعلامي بمركز العمليات الأمنية الموحدة إلى أن مركز العمليات الأمنية الموحدة-911- بمنطقة مكة المكرمة التابع للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية لا يألو جهدًا واستعدادًا لخدمة ضيوف الرحمن، متابعًا: أن تلك الجهود تبدأ بنهاية كل موسم حج مباشرة والتنسيق مع جميع الجهات المشاركة ودراسة النتائج والأعمال بهدف تحسين الأداء والتطوير وفق أعلى المعايير لوضع إستراتيجية عمل متكاملة.

وتتكامل الجهود الأمنية عبر مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 كمنظومة أمنية وخدمية تدار باحترافية وفق نظام تقني متطور لتحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وتدعم الكوادر الأمنية بالمراكز أنظمة تقنية تعمل بالذكاء الاصطناعي بهدف المحافظة على الأرواح والممتلكات والإسهام في جودة حياة المجتمع.

إنجازات مركز 911

وخلال العام الماضي 2022 تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية 20,873,693 اتصالًا بمعدل 39 اتصالًا في الدقيقة، عبر رقم الطوارئ الموحد 911 في ثلاثة مناطق هي: الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية وتم التعامل معها بكل مهنية واحترافية عالية، حيث يتم استقبال المكالمة الواردة متضمنة معلومات المتصل وموقعه الجغرافي خلال (ثانيتين) وتحويلها للجهات ذات العلاقة في فترة زمنية لا تتجاوز (45) ثانية لكل مكالمة، إضافة إلى التعامل مع مكالمات الطوارئ التي ترد من الأجهزة الذكية الهاتفية واللوحية وغيرها.