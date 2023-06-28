200 سرير في مستشفى الطوارئ بـ منى لخدمة الحجاج السعودية تدين إقدام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد BBC ترتكب خطأً صحفياً عند انضمام ميندي إلى أهلي جدة لقطات لانتشال بقايا حطام الغواصة تيتان من قاع المحيط لليابسة الوسائد تفوق مقعد المرحاض قذارة مقتل شخص ترجل من سيارة قرب مبنى القنصلية الأمريكية بجدة بسلاح ناري في يده نجم ريال مدريد على رادار ليفربول 9 مصابين نتيجة ذبح الأضاحي في طوارئ سعود الطبية وزير الإعلام في المركز الإعلامي لمنظومة النقل بمشعر منى حساب كأس العالم : انضمام ميندي لـ الأهلي سيكون كابوسًا للمهاجمين
ارتكبت شبكة BBC البريطانية خطأً صحفيًا وذلك بسبب إعلانها عن صفقة انتقال الحارس السنغالي إدوارد ميندي إلى نادي أهلي جدة اليوم في فترة الانتقالات الصيفية.
ووضعت الشبكة الإخبارية البريطانية الشهيرة شعار الأهلي المصري بدلًا من شعار أهلي جدة في أمر أثار غضب جمهور الراقي.
وفي وقت سابق، أشاد حساب بطولة كأس العالم في “تويتر” بانتقال الحارس السنغالي إدوارد ميندي لصفوف النادي الأهلي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال حساب المونديال عبر “تويتر” : ” أنا الأسد الذي يحمي العرين، أنا من جعل الألقاب أصعبها يلين، جئت اليوم والتحدي أن أكون لـ الأهلي معين، ولا تقلقوا فأنا من وصفوه بكابوس المهاجمين”.
وكان الحارس السنغالي انضم إلى صفوف الراقي حتى صيف عام 2026.