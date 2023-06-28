BBC ترتكب خطأً صحفياً عند انضمام ميندي إلى أهلي جدة

ارتكبت شبكة BBC البريطانية خطأً صحفيًا وذلك بسبب إعلانها عن صفقة انتقال الحارس السنغالي إدوارد ميندي إلى نادي أهلي جدة اليوم في فترة الانتقالات الصيفية.

ووضعت الشبكة الإخبارية البريطانية الشهيرة شعار الأهلي المصري بدلًا من شعار أهلي جدة في أمر أثار غضب جمهور الراقي.

ميندي كابوس المهاجمين

وفي وقت سابق، أشاد حساب بطولة كأس العالم في “تويتر” بانتقال الحارس السنغالي إدوارد ميندي لصفوف النادي الأهلي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال حساب المونديال عبر “تويتر” : ” أنا الأسد الذي يحمي العرين، أنا من جعل الألقاب أصعبها يلين، جئت اليوم والتحدي أن أكون لـ الأهلي معين، ولا تقلقوا فأنا من وصفوه بكابوس المهاجمين”.

وكان الحارس السنغالي انضم إلى صفوف الراقي حتى صيف عام 2026.