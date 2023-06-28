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وضعت شعار الأهلي المصري بدل من الأهلي السعودي

BBC ترتكب خطأً صحفياً عند انضمام ميندي إلى أهلي جدة

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٥ مساءً
BBC ترتكب خطأً صحفياً عند انضمام ميندي إلى أهلي جدة
المواطن - فريق التحرير

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ارتكبت شبكة BBC البريطانية خطأً صحفيًا وذلك بسبب إعلانها عن صفقة انتقال الحارس السنغالي إدوارد ميندي إلى نادي أهلي جدة اليوم في فترة الانتقالات الصيفية.

ووضعت الشبكة الإخبارية البريطانية الشهيرة شعار الأهلي المصري بدلًا من شعار أهلي جدة في أمر أثار غضب جمهور الراقي.

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ميندي كابوس المهاجمين

وفي وقت سابق، أشاد حساب بطولة كأس العالم في “تويتر” بانتقال الحارس السنغالي إدوارد ميندي لصفوف النادي الأهلي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ميندي

وقال حساب المونديال عبر “تويتر” : ” أنا الأسد الذي يحمي العرين، أنا من جعل الألقاب أصعبها يلين، جئت اليوم والتحدي أن أكون لـ الأهلي معين، ولا تقلقوا فأنا من وصفوه بكابوس المهاجمين”.

وكان الحارس السنغالي انضم إلى صفوف الراقي حتى صيف عام 2026.

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  • السامي

    الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.لا إله إلا الله.. الله أكبر، الله أكبر.ولله الحمد
    نرى مايقدم ليأتي الحكم

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