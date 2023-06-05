iOS17 يحول الاتصال لفويس ميل على الشاشة

كشفت شركة آبل خلال المؤتمر العالمي للمطورين لعام 2023 عن ميزة قوية في iOS17 .

ميزة رهيبة

وقال المحرر التقني في صحيفة اندبندنت العربية عبدالله السبع في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: ميزة رهيبة قادمة في iOS17 لو جاك اتصال وانت في اجتماع تقدر تحوله للفويس ميل والكلام إلي يقوله بيطلع لك بالشاشة.

وأردف الخبير التقني: لو كان اتصاله مهم تطلع من الاجتماع وترد لو لا تكمل شغلك أو اجتماعك وتتصل عليه لاحقا ios17.

وأعلنت شركة آبل رسميًا عن ماك بوك آير الجديد بتصميم مشابه للجهاز الحالي لكن الشاشة أكبر 15 انش، وفيه منافذ USB-C ومنفذ للسماعة ومنفذ الشحن الخاص بأبل طبعا أسرع والشاشة أوضح وبطارية أطول عمرًا #WWDC23 ، ويبدأ سعره من ١٢٩٩ دولارًا.