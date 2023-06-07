Kante يجتاز الفحص الطبي للاتحاد

تترقب الجماهير الاتحادية الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال النجم الفرنسي N’Golo Kante إلى صفوف العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

Kante يخضع لفحوصات

وينتهي عقد الفرنسي Kante صاحب الـ32 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بنهاية الشهر المقبل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة بشأن التجديد حتى الآن، ليتلقى أكثر من عرض.

وكشف خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، قبل قليل، عن آخر تطورات الصفقة، حيث أكد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن Kante سينتقل إلى صفوف الاتحاد رسميًا.

وأوضح فابريزيو رومانو، أن Kante اجتاز الفحوصات الطبية في لندن، حيث سيوقع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة موسمين مع خيار لموسم إضافي، وسيحصل على 100 مليون يورو لكل موسم.

الاتحاد يضم بنزيما

ويأتي اهتمام الاتحاد بنجم تشيلسي، بعدما نجحت الإدارة برئاسة أنمار الحائلي، في الحصول على توقيع الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026.

ويأمل كريم بنزيما المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، في مواصلة تألقه، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للظهور بشكل مميز؛ خاصة أنه سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2023.