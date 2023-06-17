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خلال الربع الرابع من هذا العام..

“Omoda 5 EV” أول سيارة كهربائية لـ«OMODA & JAECOO» في السعودية

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٠ مساءً
“Omoda 5 EV” أول سيارة كهربائية لـ«OMODA & JAECOO» في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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تعتزم شركة «OMODA & JAECOO» العالمية المتخصصة في صناعة المركبات الصينية، إطلاق أول سيارة كهربائية لها في السوق السعودي تحمل اسم ” Omoda 5 EV”، وذلك خلال الربع الرابع من هذا العام 2023م. جاء ذلك بعد إطلاقها لأول طراز للسيارات التقليدية التي تعمل بالوقود، وقصص النجاح المحققة في كل من المكسيك وأستراليا وجنوب إفريقيا وغيرها من الدول الأوروبية.

وأوضح ريشارد كو مصمم السيارة الكهربائية ” Omoda 5 EV” قائلاً: ” السيارة تتميز بلغة تصميم جديدة ” Light of Movement” مستوحاة من الضوء والظل في البرق الديناميكي في الطبيعة، حيث استطعنا التقاط الجمال الديناميكي للبرق وهو يخترق السماء الليلية في الطبيعة، واستثماره كمصدر إلهام في شكل السيارة الجديدة التي تتميز بالتغييرات الديناميكية في الضوء والظل، لتقديم جواً عصرياً يتجاوز التصور الواقعي والمناظر الخيالية.

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أول سيارة كهربائية لـ OMODA & JAECOO

من جهة أخرى أعلنت شركة «OMODA & JAECOO»، عن عزمها إنشاء فرع لمكتبها الدولي الخاص في العاصمة الرياض، وهذا سينعكس على مستوى الخدمات التي ستقدمها الشركة بشكل أفضل، حيث سيتمكن عملائها من الاتصال بمكتب الشركة الدولي مباشرة، وستكون مراكز الصيانة الخاصة وخدمات ما بعد البيع تحت رقابة وإشراف فرع مكتبها الدولي بالسعودية بشكل مباشر، خلافا لأي لشركات صناعة السيارات الأخرى الذين يعتمدون على موزعين رئيسيين يقومون بأعمالهم في السوق السعودي.

وأضافت ” بالنسبة للمبيعات سيكون هناك تجار محددون في كل منطقة ستتم مراقبتهم من قبل فرع مكتبها الدولي بالسعودية، وسيتم تطوير جميع صالات العرض والمرافق الأخرى بالتعاون معهم، وترحب«OMODA & JAECOO»، بالتجار المحليين للتفاوض بالتفصيل، وترغب بصدق في التعاون مع شركاء عالميين لتوفير حلول عالية الجودة للعميل.

Omoda 5 EV بقدرات فنية عصرية

الجدير بالذكر أن السيارة الكهربائية ” Omoda 5 EV” تعتمد على قدرات فنية عصرية، حيث دعمت بتكنولوجيا العمل بالطاقة الكهربائية، من خلال محرك أمامي ينتج قوة قدرها (204) أحصنة، مدعومة ببطارية سعتها 64 كلم/ساعة، تستغرق مدة شحنها حوالي 35 دقيقة للوصول إلى طاقة 80 %، ومدى سير يصل إلى 450 كلم، ويمكن لسيارة ” Omoda 5 EV” التسارع من وضع السكون (0) إلى سرعة (100) كلم/ساعة في غضون (7.8) ثوان.

وتحتوي سيارة ” Omoda 5 EV” على العديد من التجهيزات منها: نظام صوتي من طراز ” SONY”، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، أنظمة ملاحة، لوحة رقمية بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء أوتوماتيكي بخاصية التحكم التلقائي في المناخ.

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