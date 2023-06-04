STC تعلن عن 15 وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر (15) وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وذلك في مختلف التخصصات في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض حسب المسميات التالية:

تفاصيل الوظائف

– مساعد مدير الإعلام

– مدير إدارة النقد

– مدير إدارة التمويل

– مدير إدارة هيكلة رأس المال وإدارة توزيعات الأرباح

– مدير إدارة برامج الولاء والمحافظة على العملاء

– مدير حسابات كبار العملاء

– مساعد مدير المراجعة التقنية

– مدير تمكين المبيعات المحلية

– خبير تطوير الأعمال

– مدير إدارة التسوية للخدمات الدولية

– كبير محللي البنية التحتية

– خبير أول تطوير الأعمال

– مدير إدارة مشاريع البنية التحتية

– محلل أعلى إدارة خدمات الجوال

– محلل أعلى تحليلات الأعمال

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الموارد البشرية

– الإعلام

– التسويق

– المبيعات

– العلاقات العامة

– الإدارة العامة

– نظم المعلومات الإدارية

– المالية

– المحاسبة

– الاقتصاد

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– هندسة الحاسب

– أمن المعلومات

– الأمن السيبراني

– الهندسة (عام)

– هندسة الاتصالات

– الهندسة الصناعية

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

المزايا:

– رواتب تنافسية.

– بدل سكن.

– بدل نقل.

– علاوة أداء سنوية.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

– التطوير الوظيفي.

طريقة التقديم:

متاح التقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا