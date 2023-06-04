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STC تعلن عن 15 وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ مساءً
STC تعلن عن 15 وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر (15) وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وذلك في مختلف التخصصات في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض حسب المسميات التالية:

تفاصيل الوظائف

– مساعد مدير الإعلام
– مدير إدارة النقد
– مدير إدارة التمويل
– مدير إدارة هيكلة رأس المال وإدارة توزيعات الأرباح
– مدير إدارة برامج الولاء والمحافظة على العملاء
– مدير حسابات كبار العملاء
– مساعد مدير المراجعة التقنية
– مدير تمكين المبيعات المحلية
– خبير تطوير الأعمال
– مدير إدارة التسوية للخدمات الدولية
– كبير محللي البنية التحتية
– خبير أول تطوير الأعمال
– مدير إدارة مشاريع البنية التحتية
– محلل أعلى إدارة خدمات الجوال
– محلل أعلى تحليلات الأعمال

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الموارد البشرية
– الإعلام
– التسويق
– المبيعات
– العلاقات العامة
– الإدارة العامة
– نظم المعلومات الإدارية
– المالية
– المحاسبة
– الاقتصاد
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– هندسة الحاسب
– أمن المعلومات
– الأمن السيبراني
– الهندسة (عام)
– هندسة الاتصالات
– الهندسة الصناعية

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

المزايا:

– رواتب تنافسية.
– بدل سكن.
– بدل نقل.
– علاوة أداء سنوية.
– تأمين طبي للموظف وعائلته.
– التطوير الوظيفي.

طريقة التقديم:

متاح التقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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