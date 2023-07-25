Icon

%20 زيادة لواردات السعودية في مايو بـ 67.7 مليار ريال Icon اعتماد نظام الفصلين الدراسيين بكلية الحرم Icon جامعة حائل تعلن عن وظائف أكاديمية وإدارية شاغرة Icon حريق يلتهم مطعماً في الرياض بسبب وميض لحظي Icon انخفاض أرباح “سبكيم” إلى 783.3 مليون ريال Icon آليات انتخاب مجالس إدارات الأندية لا تضمن وصول الأفضل Icon 17 مزادًا علنيًا لبيع وتصفية 243 عقارًا بـ 6 مناطق Icon ضبط مخالف لاستغلاله الرواسب دون ترخيص Icon ضبط 26 مخالفًا أشعلوا النار في السودة Icon زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب وسط تركيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
أخبار رئيسية
حصاد اليوم
بحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء

%20 زيادة لواردات السعودية في مايو بـ 67.7 مليار ريال

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ صباحاً
%20 زيادة لواردات السعودية في مايو بـ 67.7 مليار ريال
أستمع للمقال بالصوت

المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع واردات السعودية من السلع بنسبة 20.9% أو 11.7 مليار ريال في مايو 2023 لتسجل 67.7 مليار ريال.

وبحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، سجل الميزان التجاري السلعي فائضًا بقيمة 29 مليار ريال في مايو الماضي، مقابل 87 مليار ريال فائض في الشهر المماثل من 2022.

قد يهمّك أيضاً
الجيش الأمريكي يستعد لحرب محتملة مع الصين أو روسيا

الجيش الأمريكي يستعد لحرب محتملة مع الصين أو روسيا

مكافحة الفساد تباشر التحقيق مع 213 متهماً في 6 وزارات

مكافحة الفساد تباشر التحقيق مع 213 متهماً في 6 وزارات

وأشارت البيانات إلى تراجع صادرات السعودية النفطية بواقع 43.5 مليار ريال أو 37.7% في مايو، لتهبط إلى 72 مليار ريال.

فيما انخفضت الصادرات السعودية السلعية بنسبة 32.1% في مايو الماضي على أساس سنوي، إلى 97.1 مليار ريال، قياسًا على 143 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن فتح القبول لحملة الثانوية
أخبار رئيسية

كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن فتح القبول...

أخبار رئيسية
الملك سلمان يتلقى تهنئة قيادة البحرين بنجاح تنظيم موسم حج 1444
السعودية اليوم

الملك سلمان يتلقى تهنئة قيادة البحرين بنجاح...

السعودية اليوم
رياح نشطة وأتربة وسحب رعدية على 4 مناطق
السعودية اليوم

رياح نشطة وأتربة وسحب رعدية على 4...

السعودية اليوم
لويس كاسترو مدربًا للنصر حتى 2025
الرياضة

لويس كاسترو مدربًا للنصر حتى 2025

الرياضة
أكبر اقتحام لجنين منذ 2022 وإسرائيل تستعد ليوم ثانٍ
العالم

أكبر اقتحام لجنين منذ 2022 وإسرائيل تستعد...

العالم
فيرمينو يوافق على عرض الأهلي
آخر الاخبار

فيرمينو يوافق على عرض الأهلي

آخر الاخبار
السعودية تتبوأ مكانة مميزة في المؤشرات العالمية في مختلف المجالات
السعودية اليوم

السعودية تتبوأ مكانة مميزة في المؤشرات العالمية...

السعودية اليوم
جامعة جدة تواصل القبول والتسجيل الإلكتروني بعد اعتماد الفصلين
السعودية اليوم

جامعة جدة تواصل القبول والتسجيل الإلكتروني بعد...

السعودية اليوم