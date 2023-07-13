%23 نموًا في سجلات وكالات السفر والسياحة

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، نمو سجلات وكالات السفر والسياحة في المملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، بنسبة 23%. كما بلغ عدد السجلات للأمن السيبراني في الربع الثاني من العام الجاري نفسه، 5467 سجلًّا، مقابل 4431 خلال نفس الفترة من العام المنتهي 2022م.

الرياض في الصدارة

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الرياض تصدرت أعلى 5 مناطق في عدد السجلات بواقع 1844 سجلا، تلتها مكة المكرمة 1755، ثم الشرقية 797، ورابعًا المدينة المنورة 349 سجلًّا، ثم القصيم 200.

قطاعات اقتصادية واعدة

وفي وقت سابق أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن القطاعات والأنشطة الاقتصادية الواعدة حققت نموًا كبيرًا في إصدار سجلاتها التجارية، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، وفقًا لما تضمنته نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة.