Icon

طارق الحبيب يثير الجدل : اللي يبي يخطب بنتي لجين عندها سناب وواتس يرسل لها Icon ضمك يبدأ معسكر إسبانيا Icon %23 نموًا في سجلات وكالات السفر والسياحة Icon انطلاق أعمال قمة دول جوار السودان في القاهرة Icon مجلس الأمن يبحث صواريخ كوريا الشمالية الباليستية Icon احذروا السفر براً وقت الظهيرة لمدة 45 يوماً Icon أبرز أرقام سافيتش قبل الانتقال للهلال Icon ستيفن جيرارد يسعى لضم نجم ليفربول Icon مدرب مانشستر يونايتد يلمح لبديل أونانا Icon كلية الملك خالد العسكرية تعلن موعد القبول للجامعيين والثانوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023

%23 نموًا في سجلات وكالات السفر والسياحة

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٢ مساءً
%23 نموًا في سجلات وكالات السفر والسياحة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، نمو سجلات وكالات السفر والسياحة في المملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، بنسبة 23%. كما بلغ عدد السجلات للأمن السيبراني في الربع الثاني من العام الجاري نفسه، 5467 سجلًّا، مقابل 4431 خلال نفس الفترة من العام المنتهي 2022م.

الرياض في الصدارة

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الرياض تصدرت أعلى 5 مناطق في عدد السجلات بواقع 1844 سجلا، تلتها مكة المكرمة 1755، ثم الشرقية 797، ورابعًا المدينة المنورة 349 سجلًّا، ثم القصيم 200.

قد يهمّك أيضاً
سبب رفض بول بوجبا الانتقال إلى دوري روشن

سبب رفض بول بوجبا الانتقال إلى دوري روشن

ثريدز Threads يحقق انطلاقة قوية بـ10 ملايين مشترك خلال ساعات

ثريدز Threads يحقق انطلاقة قوية بـ10 ملايين مشترك خلال ساعات

قطاعات اقتصادية واعدة

وفي وقت سابق أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن القطاعات والأنشطة الاقتصادية الواعدة حققت نموًا كبيرًا في إصدار سجلاتها التجارية، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، وفقًا لما تضمنته نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أهم مميزات استضافة الرياض لمعرض EXPO 2030
السعودية اليوم

أهم مميزات استضافة الرياض لمعرض EXPO 2030

السعودية اليوم
القناة الناقلة لـ مباراة مصر وغينيا
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة مصر وغينيا

الرياضة
الحجز على أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان في فرنسا
العالم

الحجز على أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان...

العالم
حساب كأس العالم : انضمام ميندي لـ الأهلي سيكون كابوسًا للمهاجمين
الرياضة

حساب كأس العالم : انضمام ميندي لـ...

الرياضة
زاها يرفض 60 مليون إسترليني من النصر
الرياضة

زاها يرفض 60 مليون إسترليني من النصر

الرياضة
بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر
الرياضة

بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر

الرياضة
رجل مجهول يكبل يديه في بوابات قصر باكنجهام ببريطانيا
غرائب

رجل مجهول يكبل يديه في بوابات قصر...

غرائب
صفقة مجانية يترقبها النصر من يوفنتوس
الرياضة

صفقة مجانية يترقبها النصر من يوفنتوس

الرياضة