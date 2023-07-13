طارق الحبيب يثير الجدل : اللي يبي يخطب بنتي لجين عندها سناب وواتس يرسل لها ضمك يبدأ معسكر إسبانيا %23 نموًا في سجلات وكالات السفر والسياحة انطلاق أعمال قمة دول جوار السودان في القاهرة مجلس الأمن يبحث صواريخ كوريا الشمالية الباليستية احذروا السفر براً وقت الظهيرة لمدة 45 يوماً أبرز أرقام سافيتش قبل الانتقال للهلال ستيفن جيرارد يسعى لضم نجم ليفربول مدرب مانشستر يونايتد يلمح لبديل أونانا كلية الملك خالد العسكرية تعلن موعد القبول للجامعيين والثانوية
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، نمو سجلات وكالات السفر والسياحة في المملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، بنسبة 23%. كما بلغ عدد السجلات للأمن السيبراني في الربع الثاني من العام الجاري نفسه، 5467 سجلًّا، مقابل 4431 خلال نفس الفترة من العام المنتهي 2022م.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الرياض تصدرت أعلى 5 مناطق في عدد السجلات بواقع 1844 سجلا، تلتها مكة المكرمة 1755، ثم الشرقية 797، ورابعًا المدينة المنورة 349 سجلًّا، ثم القصيم 200.
وفي وقت سابق أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن القطاعات والأنشطة الاقتصادية الواعدة حققت نموًا كبيرًا في إصدار سجلاتها التجارية، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، وفقًا لما تضمنته نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة.