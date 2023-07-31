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يتعلق بوقت الشاشة التي يتم تحديدها للأطفال

آبل تعلن عن خطأ برمجي في أجهزتها

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ مساءً
آبل تعلن عن خطأ برمجي في أجهزتها
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة آبل عن خطأ برمجي في أجهزتها متعلق بوقت الشاشة التي يتم تحديدها للأطفال من قبل الأبوين عبر نظام مشاركة العائلة.

وأوضحت الشركة، أن هذا الخلل التقني يتسبب في تخطي الطفل للوقت المحدد، فيما يحذر الخبراء من خطورة استمرار هذه المشكلة.

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خلل وخطأ برمجي

ويؤكد الخبراء، أنه كان يجب على آبل إصلاح الخطأ البرمجي منذ شهر مايو الماضي، إلا أن المشكلة ما زالت مستمرة، وهو ما أقرت به الشركة نفسها.

وأوضحت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن “إعداد محدد” يعرف باسم وقت التعطل، والذي يمنع الوصول إلى الجهاز بأكمله، قد فشل في حفظ الوقت المحدد بشكل صحيح.

ويتعين على أحد الوالدين تعيين حدود وقت التوقف ثلاث مرات قبل حفظ الحد بشكل صحيح. كما أنه قد يكون لدى الأطفال إمكانية وصول إلى أجهزتهم أكثر مما يريده الآباء.

وكشفت شركة آبل عن استمرار وجود الخطأ البرمجي، مؤكدة أنها تعمل على إيجاد حلول.

آبل تتعهد بالإصلاح

وأوضحت شركة آبل بقولها: “نحن ندرك أن بعض المستخدمين قد يواجهون مشكلة يكون فيها إعادة ضبط إعدادات وقت الشاشة بشكل غير متوقع”.

وأكدت شركة آبل أنها تأخذ هذه التقارير على محمل الجد، وسنواصل إجراء تحديثات لتحسين الوضع” .

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