آخر تطورات صفقة جوردان هندرسون والاتفاق

كشفت تقارير إعلامية عن آخر تطورات مفاوضات نادي الاتفاق مع اللاعب الإنجليزي جوردان هندرسون قائد الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي.

وقال الإعلامي الإيطالي فابريزو رومانو عبر حسابه في “تويتر” إن الاتفاق وليفربول لايزالان يتفاوضان من أجل ضم اللاعب الإنجليزي حيث لاتزال المفاوضات جارية.

وأضاف رومانو: ” من الصعب انتقال نجم ليفربول للاتفاق بالمجان، لكن المحادثات مستمرة من أجل إتمام الصفقة بين جميع الأطراف”.

وفي وقت سابق، قال الصحفي الإنجليزي جيمس بيرس: إن ليفربول رفض مغادرة هندرسون صاحب الـ 33 عامًا إلى الاتفاق مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.

جوردان هندرسون يرحب بعرض الاتفاق

وقالت صحيفة The Athletic الإنجليزية: إن هندرسون سيميل للموافقة على عرض الاتفاق، حيث سيقدم فارس الدهناء له 4 أضعاف راتبه الحالي مع ليفربول.

وكان فابريزيو رومانو أوضح عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، أن ستيفن جيرارد يريد ضم نجم ليفربول، وقدم عرض ضخم له، ولا يزال ينتظر الاتصال النهائي من اللاعب.

وأشار نقلًا عن مصادر قريبة من المفاوضات، إلى أن صفقة انتقال هندرسون إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق جارية، كما أن اللاعب سيتحدث مع المدير الفني يورجن كلوب اليوم.

وكان نادي الاتفاق قد أعلن مؤخرًا، عن تعاقده رسميًّا مع ستيفن جيرارد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، وتسلم مهام عمله رسميًّا مع انطلاق المعسكر الخارجي بكرواتيا، استعدادًا للموسم الجديد.