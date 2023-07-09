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آخر تطورات مفاوضات الأهلي ورياض محرز

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٧ مساءً
آخر تطورات مفاوضات الأهلي ورياض محرز
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير الأهلاوية، حسم صفقة انتقال نجم مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر، رياض محرز إلى صفوف الراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المفاوضات مستمرة مع رياض محرز

وينتهي عقد رياض محرز صاحب الـ32 عامًا، مع مانشستر سيتي في صيف عام 2025، وتُشير التقارير إلى أن النادي الإنجليزي لا يفكر في بيعه؛ إلا أن إدارة الأهلي متمسكة بالحصول على خدماته.

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وأكد الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو”، سانتي أونا عبر “تويتر”، عدم صحة الأنباء المتداولة خلال الفترة الماضية بشأن اتفاق النادي الأهلي مع رياض محرز حتى هذه اللحظة، مشددًا في الوقت ذاته على أن المفاوضات في مراحل متقدمة.

رياض محرز
محرز

وأشارت تقارير مؤخرًا إلى أن محرز، سيحصل على راتب مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يُقدر بـ410 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيًا، حيث إنه يعتقد أن هذا الوقت المناسب للانتقال إلى الشرق الأوسط.

ويلعب رياض محرز في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي منذ صيف عام 2018، وخاض معه 236 مباراة رسمية في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 78 هدفًا، وقدم 59 تمريرة حاسمة.

رياض محرز
محرز – المصدر @RudyGaletti

الأهلي يُدعم صفوفه

وفي حالة حسم صفقة محرز، سيكون الصفقة العالمية الثالثة التي ينجح النادي الأهلي في التعاقد معها، حيث ضم حارس مرمى تشيلسي ومنتخب السنغال، إدوارد ميندي، ونجم ليفربول، البرازيلي روبرتو فيرمينو.

فيرمينو
فيرمينو – المصدر @ALAHLI_FC

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