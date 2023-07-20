آرسنال يكسب نجوم الدوري الأمريكي بخماسية

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال في تحقيق الفوز على تشكيلة من نجوم الدوري الأمريكي بخمسة أهداف دون رد، في مباراة ودية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

فوز آرسنال بخماسية

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال من هز الشباك بعد مرور 5 دقائق فقط عن طريق نجمه البرازيلي جابرييل جيسوس، وأهدر البلجيكي كريستيان بنتيكي فرصة التعادل لنجوم الدوري الأمريكي بقيادة المدرب واين روني.

وواصل الفريق سيطرته، وتمكن النجم البلجيكي لياندرو تروسار من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 23، بعد تلقيه كرة مميزة من باكايو ساكا، واستمرت المحاولات لهز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الجانرز بثنائية.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح الإيطالي جورجينيو في تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء، ثم شارك ديكلان رايس المنتقل حديثًا إلى صفوف آرسنال قادمًا من وست هام يونايتد، في أول مباراة له مع الجانرز عند الدقيقة 63.

وخرج تروسار مصابًا، وشارك البرازيلي جابريال مارتينيلي بدلًا منه، ونجح في تسجيل الهدف الرابع، قبل أن يحرز الألماني كاي هافيرتز الهدف الخامس قبل نهاية اللقاء بدقيقة، لتنتهي المباراة بفوز آرسنال ضد نجوم الدوري الأمريكي بنتيجة 5\0.

ويأمل الجانرز بقيادة ميكيل أرتيتا في الاستعداد بشكل مميز لمنافسات الموسم الجديد، أملًا في التتويج بالبطولات، بعدما خسر لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي لصالح مانشستر سيتي.