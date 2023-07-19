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إيداع دعم يوليو في حسابات المستفيدين

آلية تسجيل المطلقة وإضافة التابعين لها في برنامج حساب المواطن

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٨ مساءً
آلية تسجيل المطلقة وإضافة التابعين لها في برنامج حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن، آلية تسجيل المطلقة وإضافة التابعين لها في البرنامج.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات إحدى المواطنات، عبر موقع تويتر، حيث سألت: المطلقة وحاضنة عيالها، وساكنة في بيت يدفع إيجاره الطليق ونفقة العيال على الأب، مع العلم عيالها ليسوا تابعين معها، هل يشملها حساب المواطن.

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بدوره، رد حساب المواطن قائلًا: بإمكان المطلقة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)، وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.

دعم يوليو

وأعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والستين، 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 167 مليار ريال؛ منها 2.3 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1829 ريالًا.

 

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