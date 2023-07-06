آلية حجز مواعيد تعليم القيادة بالمجان عبر منصة أبشر

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أكد المرور السعودي، أن حجز مواعيد تعليم القيادة مجاني عبر منصة أبشر فقط.
ونوه المرور، في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى رابط منصة أبشر لحجز مواعيد تعليم القيادة بالمجان – اضغط هنا-.
في سياق متصل، أوضح المرور آلية حجز مواعيد تعلم القيادة مجاني عبر منصة أبشر، وجاءت على النحو التالي:
#المرور_السعودي يؤكد: حجز مواعيد تعليم القيادة مجاني عبر منصة أبشر فقط https://t.co/giWuWEhvCj . pic.twitter.com/EXqRRW83Xk
— المرور السعودي (@eMoroor) July 6, 2023