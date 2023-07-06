آلية حجز مواعيد تعليم القيادة بالمجان عبر منصة أبشر

أكد المرور السعودي، أن حجز مواعيد تعليم القيادة مجاني عبر منصة أبشر فقط.

منصة أبشر

ونوه المرور، في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى رابط منصة أبشر لحجز مواعيد تعليم القيادة بالمجان – اضغط هنا-.

آلية حجز مواعيد تعلم القيادة

في سياق متصل، أوضح المرور آلية حجز مواعيد تعلم القيادة مجاني عبر منصة أبشر، وجاءت على النحو التالي:

الدخول إلى منصة أبشر.

اختيار أيقونة خدماتي.

اختيار المرور.

تحديد خدمة إصدار رخصة القيادة.

الانتقال للخدمة.

حجز موعد جديد.

اختيار الخدمة المطلوبة والمنطقة.

اختيار مدرسة تعليم القيادة.

تحديد الموعد.