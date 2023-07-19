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آلية قرعة دور الـ32 من كأس الملك

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٤ مساءً
آلية قرعة دور الـ32 من كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن آلية قرعة النسخة الجديدة من بطولة كأس الملك لمنافسات الموسم الرياضي 2023\ 2024.

نظام كأس الملك

وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 32 فريقًا، وتم تقسيمهم إلى مستويين، الأولى لفرق دوري روشن السعودي في الموسم الماضي، وصاحبي المركز الأول والثاني من دوري يلو، وتُقام المسابقة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

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ومن المقرر أن تُقام قرعة بعد نهاية كل دور من المنافسة، لتحديد المواجهة، وستكون القرعة مفتوحة في الأدوار التالية ببطولة كأس الملك.

قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين
مراسم القرعة – المصدر @KingCupSA

مستويات الفرق

ويضم المستوى الأول في بطولة كأس الملك كلاً من؛ الاتحاد، النصر، الهلال، الشباب، التعاون، الفتح، الاتفاق، ضمك، الطائي، الرائد، الفيحاء، أبها، الوحدة، الخليج، الأهلي والحزم.

قرعة كأس الملك
فرق المستوى الأول – المصدر @KingCupSA

وجاء في المستوى الثاني بقية أندية دوري يلو في الموسم الماضي والأندية الهابطة من دوري روشن للمحترفين وبطل دوري الدرجة الثانية؛ وهي: الأخدود، الرياض، العدالة، الباطن، الفيصلي، العربي، الخلود، هجر، أحد، الجبلين، القادسية، العروبة، القيصومة، العين، جدة والنجمة.

قرعة كأس الملك
فرق المستوى الثاني – المصدر @KingCupSA

 

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