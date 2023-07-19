آلية قرعة دور الـ32 من كأس الملك

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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن آلية قرعة النسخة الجديدة من بطولة كأس الملك لمنافسات الموسم الرياضي 2023\ 2024.
وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 32 فريقًا، وتم تقسيمهم إلى مستويين، الأولى لفرق دوري روشن السعودي في الموسم الماضي، وصاحبي المركز الأول والثاني من دوري يلو، وتُقام المسابقة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.
ومن المقرر أن تُقام قرعة بعد نهاية كل دور من المنافسة، لتحديد المواجهة، وستكون القرعة مفتوحة في الأدوار التالية ببطولة كأس الملك.
ويضم المستوى الأول في بطولة كأس الملك كلاً من؛ الاتحاد، النصر، الهلال، الشباب، التعاون، الفتح، الاتفاق، ضمك، الطائي، الرائد، الفيحاء، أبها، الوحدة، الخليج، الأهلي والحزم.
وجاء في المستوى الثاني بقية أندية دوري يلو في الموسم الماضي والأندية الهابطة من دوري روشن للمحترفين وبطل دوري الدرجة الثانية؛ وهي: الأخدود، الرياض، العدالة، الباطن، الفيصلي، العربي، الخلود، هجر، أحد، الجبلين، القادسية، العروبة، القيصومة، العين، جدة والنجمة.
آلية جديدة لـ #أغلى_الكؤوس 🌟🏆
32 ناديًا يتنافسون على اللقب 🔝🔥
من سيكون البطل ⁉️🤩 pic.twitter.com/kvaarjxWnj
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) July 19, 2023