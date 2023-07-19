آل جميح الخيرية تدعم جمعية خيرات لحفظ النعمة بسيارة

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تقدمت مؤسسة آل جميح الخيرية، اليوم الأربعاء، بدعم لجمعية خيرات لحفظ النعمة من خلال شراء سيارة للجمعية ضمن مشروع الإطعام المتحرك.
ووجهت جمعية خيرات لحفظ النعمة الشكر لمؤسسة آل جميح على ريادتها في المجال الخيري ودعمها للجمعية، مما يساهم في نمو الجمعية وازدهار أنشطتها الخيرية، والتي تسعى من خلالها لتحقيق رؤية السعودية 2030 في تنمية القطاع الثالث والحد من الهدر والفاقد الغذائي.