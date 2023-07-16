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تألق بشكل لافت مع وست هام

أبرز أرقام ديكلان رايس قبل الانضمام لآرسنال

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
أبرز أرقام ديكلان رايس قبل الانضمام لآرسنال
المواطن - فريق التحرير

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نجح نادي آرسنال، في التعاقد مع نجم وست هام يونايتد، الإنجليزي الدولي ديكلان رايس، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

آرسنال يحسم الصفقة

وأعلن نادي آرسنال الإنجليزي بالأمس، عن ضم ديكلان رايس، حيث وقع على عقد طويل الأمد، وتقرر أن يرتدي القميص رقم 41 مع الجانرز.

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وعلق رايس على انتقاله لآرسنال، قائلًا: “الأيام والأسابيع الماضية حفلت بالكثير من المشاعر المختلفة.. أريد من الجميع معرفة مدى صعوبة هذا القرار بالنسبة لي، أن أغادر البيئة التي أحبها وأعتز بها كثيرًا”.

وتابع ديكلان رايس في تصريحات نقلتها “بي بي سي”: “في النهاية، وعلى الرغم من ذلك، الأمر يتعلق بطموحي إلى اللعب في أعلى مستويات كرة القدم”.

ديكلان رايس
رايس بعد التوقيع – المصدر @Arsenal

أرقام ديكلان رايس

ويملك ديكلان رايس صاحب الـ24 عامًا خبرة كبيرة، ما حفز إدارة آرسنال لحسم صفقة تاريخية تُشير التقارير إلى أن قيمته 100 مليون إسترليني، بجانب 5 ملايين كإضافات.

ديكلان رايس
رايس

وشارك رايس في 245 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد، ولعب دورًا بارزًا في تتويجه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الرياضي الماضي، كما خاض 43 مباراة مع المنتخب الإنجليزي.

وبدأ ديكلان رايس مسيرته في الفئات العمرية بنادي تشيلسي، وانضم لأكاديمية وست هام عام 2014، ووقع بعد عام واحد أول عقد احترافي، وظهر مع الفريق الأول مع نهاية موسم 2016\ 2017، حينما كان يبلغ 18 عامًا، ليصبح جزء أساسيًا من الفريق.

ديكلان رايس
رايس

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