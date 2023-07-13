أبرز أرقام سافيتش قبل الانتقال للهلال

نجحت إدارة نادي الهلال في التعاقد مع نجم لاتسيو، الصربي ميلينكوفيتش سافيتش، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

الهلال يحسم الصفقة

وأعلن نادي الهلال بالأمس، عن الانتهاء من إجراءات التوقيع مع سافيتش، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم حتى نهاية موسم 2025\ 2026، حيث تمت مراسم توقيع العقود في مقر إقامة الأزرق بالنمسا.

والتحق النجم الصربي بمعسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الإعدادي المقام في النمسا، وذلك بعد تجاوزه الفحوصات الطبية، حيث سيبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم المقبل.

أبرز أرقام سافيتش مع لاتسيو

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أبرز أرقام سافيتش مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو، قبل بدء مشواره مع الهلال، ومنحته تقييم 7.21 درجة.

وشارك النجم الصربي في 105 مباراة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي لكرة القدم، ونجح في تسجيل 28 هدفًا، كما قدم 28 تمريرة حاسمة، ليكون مساهمًا في هدف كل 156 دقيقة لعب، وصنع 137 فرصة.

وقام سافيتش صاحب الـ28 عامًا، بـ114 مراوغة ناجحة من أصل 191 مراوغة بنسبة 60%، ونجح في استرجاع الكرة 580 مرة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.