أبرز أرقام سيكو فوفانا قبل الانتقال للنصر

نجحت إدارة نادي النصر في حسم صفقة نجم نادي لانس، الإيفواري سيكو فوفانا رسميًا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

فوفانا نصراوي

وأعلن نادي النصر بالأمس، عن التوقيع مع سيكو فوفانا، بحضور الرئيس التنفيذي، أحمد الغامدي، حيث سيُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم حتى صيف عام 2026.

وانضم فوفانا، إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المقام في البرتغال، قبل السفر إلى اليابان، لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم المقبل.

سيكو فوفانا مع لانس

وكان سيكو فوفانا قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي لانس في صيف عام 2020، ولعب معه 112 مباراة رسمية في جميع المسابقات، وأحرز 21 هدفًا، كما نجح في صناعة 12 هدفًا.

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أبرز أرقام سيكو فوفانا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي لانس ضمن منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

وشارك فوفانا صاحب الـ28 عامًا، في 103 مباراة بالدوري الفرنسي لكرة القدم، وساهم في تسجيل 26 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 17 مرة وقدم 9 تمريرات حاسمة، وأطلق 222 تسديدة بينهم 68 تسديدة على المرمى.

وقام سيكو فوفانا بصناعة 100 فرصة، ولديه 179 مراوغة ناجحة بنسبة وصلت إلى 60%، وقام بـ79 افتكاكًا ناجحًا للكرة، وربح 420 التحام، ومنحته “سوفاسكور” تقييم 6.94 درجات على مسيرته مع لانس في الدوري الفرنسي.