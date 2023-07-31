أبرز أرقام ماكسيمان قبل الانتقال للأهلي

نجحت إدارة النادي الأهلي في التعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد، الفرنسي آلان سانت ماكسيمان، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يحسم الصفقة

وأعلن الأهلي بالأمس عن تعاقده رسميًا مع ماكسيمان صاحب الـ26 عامًا، حيث وقع على عقد لـ3 سنوات حتى نهاية موسم 2025\ 2026، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة النادي، يزن الشريف في النمسا.

وشارك النجم الفرنسي في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجماعية بالأمس، خلال المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في النمسا، تحضيرًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

أرقام ماكسيمان مع نيوكاسل

وشارك ماكسيمان في 111 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وساهم في تسجيل 30 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 12 مرة، وقدم 18 تمريرة حاسمة.

وقام اللاعب الفرنسي بـ167 تسديدة مع نيوكاسل بينهم 73 على المرمى، وقام بصناعة 144 فرصة، و424 مراوغة ناجحة بنسبة وصلت إلى 65%، وربح 6 التحامات في كل لقاء، لتمنحه شبكة الإحصائيات “سوفاسكور” تقييمًا 6.96 درجة.

وكان ماكسيمان، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل منذ صيف عام 2019، وشارك معه في 126 مباراة بجميع البطولات، وسجل 13 هدفًا وصنع 21 آخرين، وكان من العناصر الرئيسية في تشكيلته.