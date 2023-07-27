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تألق مع زينيت الروسي

أبرز أرقام مالكوم قبل الانتقال للهلال

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١١ مساءً
أبرز أرقام مالكوم قبل الانتقال للهلال
المواطن - فريق التحرير

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نجحت الإدارة الهلالية في التعاقد مع النجم البرازيلي مالكوم، قادمًا من صفوف زينيت بطرسبورغ؛ لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال يحسم الصفقة

وأعلن الهلال بالأمس عن انضمام مالكوم إلى صفوفه، حيث وقع على عقد ممتد لـ4 سنوات، ليستمر حتى نهاية موسم 2026\ 2027، وتمت مراسم التوقيع في باريس، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة النادي، فهد بن نافل.

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النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

أرقام مالكوم مع زينيت

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أبرز أرقام مالكوم مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي زينيت ضمن منافسات بطولة الدوري الروسي، ومنحته تقييم 7.59 درجات.

وخاض النجم البرازيلي 84 مباراة في الدوري الروسي، وساهم في تسجيل 55 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 38 مرة، وقدم 17 تمريرة حاسمة، وقام بـ196 تسديدة بينهم 102 تسديدة على المرمى، وصنع 194 فرصة، ولديه 156 مراوغة ناجحة بدقة 67%.

مالكوم - كأس الملك سلمان للأندية
النجم البرازيلي – المصدر @FabrizioRomano

مسيرة مميزة

ويملك النجم البرازيلي مسيرة مميزة، حيث تألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوردو الفرنسي، وكان محط الأنظار في عام 2018، ودخل روما الإيطالي وبرشلونة الإسباني في صراع لضمه، قبل أن يحسم البارشا الصفقة.

وخاض مالكوم، 24 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع هدفين آخرين، قبل أن يُغادر صفوفه إلى الدوري الروسي في موسم 2019، في صفقة وصلت إلى 40 مليون يورو، بجانب 5 ملايين أخرى.

مالكوم
النجم البرازيلي

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