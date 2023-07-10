أبرز أرقام موسى ماريغا مع الهلال

حرصت الجماهير الهلالية على توديع النجم المالي موسى ماريغا، بعد استبعاده من معسكر الفريق الأول لكرة القدم؛ واقترابه من الرحيل بشكل رسمي.

جيسوس يستبعد ماريغا

وقرر المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس بالأمس، استبعاد موسى ماريغا من معسكر الهلال في النمسا، حيث يُفضل ضم لاعب أجنبي آخر على مستوى عالٍ، يتناسب مع التكتيك الذي يعتزم تطبيقه.

واتخذت إدارة الهلال، قرارًا باستكمال ماريغا لبرنامجه التدريبي في الرياض، تمهيدًا لبيع المدة المتبقية من عقده خلال الفترة المقبلة، أو إعارته إلى أي ناد آخر، حيث إنه يملك أكثر من عرض.

وتفاعلت الجماهير عبر موقع “تويتر”، مع رحيل ماريغا، وأشادت بما قدمه مع الفريق طوال الفترة الماضية، وتمنت له التوفيق في خطوته المقبلة.

موسى ماريغا مع الهلال

وكان موسى ماريغا قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في صيف عام 2021، قادمًا من بورتو البرتغالي، ويتبقى في عقده عام واحد، لذلك تسعى الإدارة لبيعه بدلًا من رحيله بالمجان.

وشارك موسى ماريغا في 75 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 32 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 25 مرة، كما قدم 7 تمريراة حاسمة.

وساهم ماريغا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بـ4 بطولات، وهي؛ الدوري السعودي للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا، بجانب فضية كأس العالم للأندية.