أبرز أرقام موسى ماريغا مع الهلال تكرار جريمة الاحتيال المالي يستوجب تشديد العقوبة وظائف شاغرة لدى طيران الرياض وظائف شاغرة في فروع شركة نوماك رئيس وزراء هولندا يعتزم اعتزال السياسة بعد الانتخابات لقطات من وصول الاتحاد إلى الطائف رئيس لاتسيو: سافيتش طلب مني الموافقة على الرحيل وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS خيوة بأوزباكستان مدينة مهمة غير مكتشفة من السياح الخليجيين أزمة سهم شركة طاقة عربية تفتح الباب لسطوة المضاربين
حرصت الجماهير الهلالية على توديع النجم المالي موسى ماريغا، بعد استبعاده من معسكر الفريق الأول لكرة القدم؛ واقترابه من الرحيل بشكل رسمي.
وقرر المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس بالأمس، استبعاد موسى ماريغا من معسكر الهلال في النمسا، حيث يُفضل ضم لاعب أجنبي آخر على مستوى عالٍ، يتناسب مع التكتيك الذي يعتزم تطبيقه.
واتخذت إدارة الهلال، قرارًا باستكمال ماريغا لبرنامجه التدريبي في الرياض، تمهيدًا لبيع المدة المتبقية من عقده خلال الفترة المقبلة، أو إعارته إلى أي ناد آخر، حيث إنه يملك أكثر من عرض.
وتفاعلت الجماهير عبر موقع “تويتر”، مع رحيل ماريغا، وأشادت بما قدمه مع الفريق طوال الفترة الماضية، وتمنت له التوفيق في خطوته المقبلة.
وكان موسى ماريغا قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في صيف عام 2021، قادمًا من بورتو البرتغالي، ويتبقى في عقده عام واحد، لذلك تسعى الإدارة لبيعه بدلًا من رحيله بالمجان.
وشارك موسى ماريغا في 75 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 32 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 25 مرة، كما قدم 7 تمريراة حاسمة.
وساهم ماريغا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بـ4 بطولات، وهي؛ الدوري السعودي للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا، بجانب فضية كأس العالم للأندية.